Создатели The Outer Worlds 2 изменили баланс черного юмора и мрачности после ухода содиректора оригинала

После выхода ролевой игры The Outer Worlds 2 многие игроки обратили внимание на заметное похолодание общей атмосферы по сравнению с приключением 2019 года. Креативный директор студии Obsidian Entertainment Леонард Боярский подтвердил, что осознанно скорректировал пропорции черного юмора и меланхолии в сиквеле. Разработчик, отдавший этой научно-фантастической вселенной без малого 10 лет своей карьеры начиная с 2016 года, подробно рассказал о причинах решительного отказа от легкомысленного тона первой части.

Ключевым фактором прежнего настроения серии выступало постоянное творческое соперничество создателей оригинального Fallout. Во время производства первой части Тим Кейн занимал пост содиректора и непрерывно привносил в проект чистый абсурдизм, гротеск и дурашливость. Сам Леонард Боярский традиционно тяготел к злой сатире и беспросветному черному юмору. Создатели регулярно спорили и намеренно балансировали сценарий, принудительно разбавляя излишнюю мрачность шутками или добавляя цинизма в моменты, когда игра начинала слишком сильно походить на беззаботный фарс.

В процессе создания сиквела под руководством нового геймдиректора Брэндона Адлера творческий вектор окончательно сместился в сторону более тяжелого и взрослого повествования. Оглядываясь назад, Боярский посчитал первую часть чрезмерно светлой и даже наивной, а ее заглавную музыкальную тему Hope назвал излишне бодрой и оптимистичной. Креативный директор прямо заявил, что продолжению требовалась густая меланхолия, мощный бас и ощущение экзистенциального холода одинокого человека в космической пустоте.

Музыкальный руководитель Олекса Лозовчук и производственный директор Тони Блэкуэлл подчеркнули, что обновленная концепция потребовала радикального пересмотра подачи сатиры. В сиквеле команда полностью избавилась от заигрываний со зрителем и комедийных подмигиваний в сторону игрока. Даже самые дикие проявления корпоративного гнета и пропаганды тоталитарного Протектората подаются с абсолютной серьезностью и драматизмом, заставляя вымышленную вселенную искренне верить в собственные безумные догмы.

Смена акцентов стала смелым шагом для студии, поскольку многие ожидали повторения яркого космического балагана. Анализируя трансляции стримеров уже после премьеры проекта, Боярский отметил великолепную работу обновленного тона на практике. Густая меланхолия в сочетании со сдержанным цинизмом позволила показать катастрофическое положение колоний Аркадии без скатывания в поверхностную пародию.