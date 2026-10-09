Создатели The Outer Worlds 2 отметят годовщину игры 29 октября и затем начнут маркетинг нового дополнения

Официальный аккаунт The Outer Worlds опубликовал в соцсетях сообщение, посвященное предстоящей годовщине игры. Разработчики сообщили, что 29 октября отметят один год с момента выхода The Outer Worlds 2. В честь этого события они готовят небольшой "освежающий" контент (с шуткой про то, что это точно не Ментальное обновление, как в игре), а затем начнут активный маркетинг нового дополнения под названием "Побочные эффекты гарантированы!" (Side Effects Guaranteed!).

Мы рады отпраздновать первую годовщину The Outer Worlds 2 29 октября, и мы начнем с небольшого освежения (это не Ментальное обновление!), прежде чем запустим наши маркетинговые материалы для Side Effects Guaranteed!

О дополнении к игре The Outer Worlds 2 под названием "Side Effects Guaranteed" стало известно в начале октября 2026 года. Студия Obsidian Entertainment опубликовала официальный тизер в своих социальных сетях, в котором с фирменным черным юмором сообщила, что их новое DLC успешно "прошло клинические испытания" и готово к показу маркетинговых материалов

Уверен, вы с нетерпением ждете рекламных материалов нашего будущего DLC. Что ж, к слову - и это совершенно НЕ СВЯЗАНО с какими-либо трагическими смертями - наше DLC прошло клинические испытания! Тетушка с радостью сообщит вам о его преимуществах в ближайшее время. Следите за новостями, и мы обязательно вам все расскажем… Побочные эффекты гарантированы!