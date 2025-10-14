ЧАТ ИГРЫ
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7 255 оценок

Создатели The Outer Worlds 2 показали новый трейлер с живыми актёрами

monk70 monk70

Obsidian выпустила трейлер с живыми актёрами к The Outer Worlds 2, который выделяется своим креативным и юмористическим подходом. Рекламный ролик вышел всего за несколько дней до официального релиза игры, запланированного на 29 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

В новом трейлере возвращается Марк, эксцентричный «сиквел-персонаж» Obsidian, который появлялся на предыдущих презентациях игры. В видеоролике группа людей делится своими впечатлениями о The Outer Worlds 2.

The Outer Worlds 2 официально «ушла на золото», что означает завершение основной разработки. Также были опубликованы минимальные и рекомендуемые системные требования.

