Создатели The Outer Worlds 2 заявили, что в игре не будет романов, но спутников показали

На Gamescom Opening Night Live Obsidian показала свежий трейлер The Outer Worlds 2 и раскрыла список компаньонов, которые будут сопровождать игрока. Но вместе с этим студия неожиданно охладила пыл фанатов RPG: спать с напарниками не получится.

Ролик получился колоритным не только из-за новых героев. Озвучивший Соника актёр Бен Шварц пошутил о переносе даты выхода GTA 6, будто забыв, что Rockstar ещё в июне уже назвала точное число релиза. Но куда важнее то, что Obsidian наконец-то представила спутников, которые станут ключевыми персонажами игры.

Среди новых напарников — представители фракций «Выбор Тётушки» и «Земной Директорат», а также более необычные варианты: живой человек по имени Найлз и компактный робот Валери. У каждого из них своя история, характер и особенности взаимодействия в команде.

Однако в финале трейлера прозвучала фраза, которая расстроила многих поклонников жанра: «И нет, с ними нельзя спать». После того как в Avowed отказались от романтических линий, становится ясно, что и The Outer Worlds 2 движется в том же направлении. Для одних игроков это не проблема, а вот другим отсутствие привычных романтических вариантов явно придётся не по вкусу.