Стали известны минимальные системные требования The Outer Worlds 2 - понадобится 110 ГБ свободного места на SSD

Obsidian опубликовала минимальные системные требования к ПК для The Outer Worlds 2. Игрокам на ПК понадобится как минимум AMD Ryzen 5 2600 или Intel i5-8400 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой AMD RX 5700, Nvidia GTX 1070 или Intel Arc A580. Игра также потребует 110 ГБ свободного места на диске и будет использовать API DX12.
К сожалению, разработчики не указали разрешение, частоту кадров и графические настройки, на которые рассчитаны минимальные системные требования этого ПК. The Outer Worlds 2 будет использовать Unreal Engine 5. Ожидается, что игра будет работать так же, как и все последние игры на UE5.
Минимальные требования The Outer Worlds 2
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10/11 с обновлениями
- Процессор: AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: AMD RX 5700 / Nvidia GTX 1070 / Intel Arc A580
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 110 ГБ свободного места SSD
На этот воук мусор и 1гб жалко
Воук мусор у тебя в голове
Чё то многовато слишком...
Nvidia GTX 1070 для пятой урины... верим?... будет чудо если на минималках с фср в фул хд она будет выдавать 60 фпс...
Ну за GamePass можно.
Для игры с открытым миром 110гб как бы нормально. Что удивило так это 1070
Его здесь не будет, к счастью.
Открытого мира? Разве?