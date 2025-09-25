ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7 234 оценки

Стали известны минимальные системные требования The Outer Worlds 2 - понадобится 110 ГБ свободного места на SSD

monk70 monk70

Obsidian опубликовала минимальные системные требования к ПК для The Outer Worlds 2. Игрокам на ПК понадобится как минимум AMD Ryzen 5 2600 или Intel i5-8400 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой AMD RX 5700, Nvidia GTX 1070 или Intel Arc A580. Игра также потребует 110 ГБ свободного места на диске и будет использовать API DX12.

К сожалению, разработчики не указали разрешение, частоту кадров и графические настройки, на которые рассчитаны минимальные системные требования этого ПК. The Outer Worlds 2 будет использовать Unreal Engine 5. Ожидается, что игра будет работать так же, как и все последние игры на UE5.

Минимальные требования The Outer Worlds 2

  • Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10/11 с обновлениями
  • Процессор: AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: AMD RX 5700 / Nvidia GTX 1070 / Intel Arc A580
  • DirectX: Версия 12
  • Накопитель: 110 ГБ свободного места SSD
5
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Madiark

На этот воук мусор и 1гб жалко

10
Константин335

Воук мусор у тебя в голове

3
askazanov

Чё то многовато слишком...

4
ea_t

Nvidia GTX 1070 для пятой урины... верим?... будет чудо если на минималках с фср в фул хд она будет выдавать 60 фпс...

3
ОгурчикЮрец

Ну за GamePass можно.

1
Константин335

Для игры с открытым миром 110гб как бы нормально. Что удивило так это 1070

1
Алексий Бяконт

Его здесь не будет, к счастью.

Константин335 Алексий Бяконт

Открытого мира? Разве?