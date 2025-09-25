Стали известны минимальные системные требования The Outer Worlds 2 - понадобится 110 ГБ свободного места на SSD

Obsidian опубликовала минимальные системные требования к ПК для The Outer Worlds 2. Игрокам на ПК понадобится как минимум AMD Ryzen 5 2600 или Intel i5-8400 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой AMD RX 5700, Nvidia GTX 1070 или Intel Arc A580. Игра также потребует 110 ГБ свободного места на диске и будет использовать API DX12.

К сожалению, разработчики не указали разрешение, частоту кадров и графические настройки, на которые рассчитаны минимальные системные требования этого ПК. The Outer Worlds 2 будет использовать Unreal Engine 5. Ожидается, что игра будет работать так же, как и все последние игры на UE5.

Минимальные требования The Outer Worlds 2