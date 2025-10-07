Стали известны навыки в The Outer Worlds 2 - новой игре Obsidian

В сети появился перечень навыков, которые можно будет прокачивать в The Outer Worlds 2. Создатели Fallout: New Vegas и Avowed урезали некоторые скиллы, а другие, наоборот, расширили.

Навыки в The Outer Worlds 2

Ближний бой — навык увеличивает урон от оружия ближнего боя, а также уменьшает урон, получаемый при использовании блока;

Взлом — с каждым уровнем прокачки открывает возможность вскрывать более сложные сундуки;

Лидерство — увеличивает здоровье и урон напарников;

Медицина — увеличивает сопротивление ядам, повышает показатель сопротивления токсинам, чтобы использовать больше медикаментов. Увеличивает получаемое исцеление и наносимый урон по тварям;

Наблюдение — повышает вероятность отыскать скрытное место и увеличивает урон, наносимый по слабым местам;

Наука! — увеличивает энергию в гаджете, который нужен для использования эффекта замедления времени. Увеличивает урон, наносимый шоковым оружием;

Скрытность — Уменьшает вероятность того, что враги вас обнаружат. Помогает обходить ловушки и повышает урон, наносимый в режиме скрытности;

Красноречие — Помогает проходить проверки в диалогах, а также увеличивает урон по людям;

Инженерное дело — Повышает эффективность носимой брони и ее сопротивляемость урону. Помогает в диалогах, когда речь заходит о технологиях;

Взлом компьютеров — неизвестно;

Огнестрельное оружие — Увеличивает урон, наносимый огнестрельным оружием: баллистическим, шоковым, плазменным и биологическим. Повышает бронебойность оружия;

Взрывчатка — неизвестно.

Если сравнивать перечень навыков с первой частью, то их стало меньше. Например, параметр «Огнестрельное оружие» включает в себя все их виды. В оригинале геймеру приходилось отдельно прокачивать одноручное, двуручное и тяжелое орудия.

А вот показатель скрытности расширили. В первой части прокачка этого навыка параллельно увеличивала показатели взлома замков и компьютеров. Теперь эти навыки придется прокачивать отдельно.

The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября на ПК и консолях.