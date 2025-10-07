Стали известны навыки в The Outer Worlds 2 - новой игре Obsidian

В сети появился перечень навыков, которые можно будет прокачивать в The Outer Worlds 2. Создатели Fallout: New Vegas и Avowed урезали некоторые скиллы, а другие, наоборот, расширили.
Навыки в The Outer Worlds 2
- Ближний бой — навык увеличивает урон от оружия ближнего боя, а также уменьшает урон, получаемый при использовании блока;
- Взлом — с каждым уровнем прокачки открывает возможность вскрывать более сложные сундуки;
- Лидерство — увеличивает здоровье и урон напарников;
- Медицина — увеличивает сопротивление ядам, повышает показатель сопротивления токсинам, чтобы использовать больше медикаментов. Увеличивает получаемое исцеление и наносимый урон по тварям;
- Наблюдение — повышает вероятность отыскать скрытное место и увеличивает урон, наносимый по слабым местам;
- Наука! — увеличивает энергию в гаджете, который нужен для использования эффекта замедления времени. Увеличивает урон, наносимый шоковым оружием;
- Скрытность — Уменьшает вероятность того, что враги вас обнаружат. Помогает обходить ловушки и повышает урон, наносимый в режиме скрытности;
- Красноречие — Помогает проходить проверки в диалогах, а также увеличивает урон по людям;
- Инженерное дело — Повышает эффективность носимой брони и ее сопротивляемость урону. Помогает в диалогах, когда речь заходит о технологиях;
- Взлом компьютеров — неизвестно;
- Огнестрельное оружие — Увеличивает урон, наносимый огнестрельным оружием: баллистическим, шоковым, плазменным и биологическим. Повышает бронебойность оружия;
- Взрывчатка — неизвестно.
Если сравнивать перечень навыков с первой частью, то их стало меньше. Например, параметр «Огнестрельное оружие» включает в себя все их виды. В оригинале геймеру приходилось отдельно прокачивать одноручное, двуручное и тяжелое орудия.
А вот показатель скрытности расширили. В первой части прокачка этого навыка параллельно увеличивала показатели взлома замков и компьютеров. Теперь эти навыки придется прокачивать отдельно.
The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября на ПК и консолях.
хм... что же может делать навык "взрывчатка" 🤔
Обнимать и прибегать к мирному решению в сложных ситуациях
скорее всего.
Так же, возможно, этот навык дает баф на запугивание в диалогах... Столько вариантов у этой очевидной неизвестности
Импакт от боевки пусть сделают приемлемый, а то в 1й части как будто из пластикового пистолетика стреляешь
Хммм... Я конечно не спец по РПГ (а это и не РПГ хах), но вдруг возможно этот навык...
компьютеры.
Оно и к лучшему. В первой части около 70% навыков вообще ни о чём. В Fallout глаза разбегались и приходилось думать, что брать. Здесь же ты думаешь, что взять наименее бесполезное из кучи оставшегося.