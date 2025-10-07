ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7 244 оценки

Стали известны навыки в The Outer Worlds 2 - новой игре Obsidian

Simple Jack Simple Jack

В сети появился перечень навыков, которые можно будет прокачивать в The Outer Worlds 2. Создатели Fallout: New Vegas и Avowed урезали некоторые скиллы, а другие, наоборот, расширили.

Навыки в The Outer Worlds 2

  • Ближний бой — навык увеличивает урон от оружия ближнего боя, а также уменьшает урон, получаемый при использовании блока;
  • Взлом — с каждым уровнем прокачки открывает возможность вскрывать более сложные сундуки;
  • Лидерство — увеличивает здоровье и урон напарников;
  • Медицина — увеличивает сопротивление ядам, повышает показатель сопротивления токсинам, чтобы использовать больше медикаментов. Увеличивает получаемое исцеление и наносимый урон по тварям;
  • Наблюдение — повышает вероятность отыскать скрытное место и увеличивает урон, наносимый по слабым местам;
  • Наука! — увеличивает энергию в гаджете, который нужен для использования эффекта замедления времени. Увеличивает урон, наносимый шоковым оружием;
  • Скрытность — Уменьшает вероятность того, что враги вас обнаружат. Помогает обходить ловушки и повышает урон, наносимый в режиме скрытности;
  • Красноречие — Помогает проходить проверки в диалогах, а также увеличивает урон по людям;
  • Инженерное дело — Повышает эффективность носимой брони и ее сопротивляемость урону. Помогает в диалогах, когда речь заходит о технологиях;
  • Взлом компьютеров — неизвестно;
  • Огнестрельное оружие — Увеличивает урон, наносимый огнестрельным оружием: баллистическим, шоковым, плазменным и биологическим. Повышает бронебойность оружия;
  • Взрывчатка — неизвестно.

Если сравнивать перечень навыков с первой частью, то их стало меньше. Например, параметр «Огнестрельное оружие» включает в себя все их виды. В оригинале геймеру приходилось отдельно прокачивать одноручное, двуручное и тяжелое орудия.

А вот показатель скрытности расширили. В первой части прокачка этого навыка параллельно увеличивала показатели взлома замков и компьютеров. Теперь эти навыки придется прокачивать отдельно.

The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября на ПК и консолях.

Источник  
27
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
A E
Взрывчатка — неизвестно.

хм... что же может делать навык "взрывчатка" 🤔

6
Neko-Aheron

Обнимать и прибегать к мирному решению в сложных ситуациях

5
A E Neko-Aheron

скорее всего.

1
Neko-Aheron A E

Так же, возможно, этот навык дает баф на запугивание в диалогах... Столько вариантов у этой очевидной неизвестности

1
AndralStormborn

Импакт от боевки пусть сделают приемлемый, а то в 1й части как будто из пластикового пистолетика стреляешь

4
PanKotovsky
Взлом компьютеров — неизвестно;

Хммм... Я конечно не спец по РПГ (а это и не РПГ хах), но вдруг возможно этот навык...

с каждым уровнем прокачки открывает возможность вскрывать более сложные

компьютеры.

2
NeroTrion
Если сравнивать перечень навыков с первой частью, то их стало меньше.

Оно и к лучшему. В первой части около 70% навыков вообще ни о чём. В Fallout глаза разбегались и приходилось думать, что брать. Здесь же ты думаешь, что взять наименее бесполезное из кучи оставшегося.

1