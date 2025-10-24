Стало известно точное время выхода The Outer Worlds 2

Одна из следующих крупных игр Microsoft — The Outer Worlds 2. Выход этой ролевой игры от разработчика Obsidian Entertainment запланирован на 29 октября, но за дополнительную плату в неё можно будет сыграть на пять дней раньше. Время раннего доступа и глобального релиза уже объявлено, так что вы можете точно узнать, когда сможете начать играть.

Важно отметить, что эти даты запуска являются глобальными, поэтому игра выходит одновременно во всём мире. Ранний доступ стартует уже сегодня, 24 октября в 20:00 МСК для обладателей премиум-издания. Общедоступный релиз состоится спустя 5 дней, 29 октября в 21:00 МСК на ПК, Xbox Series и PS5.