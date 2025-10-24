Стало известно точное время выхода The Outer Worlds 2

Одна из следующих крупных игр Microsoft — The Outer Worlds 2. Выход этой ролевой игры от разработчика Obsidian Entertainment запланирован на 29 октября, но за дополнительную плату в неё можно будет сыграть на пять дней раньше. Время раннего доступа и глобального релиза уже объявлено, так что вы можете точно узнать, когда сможете начать играть.
Важно отметить, что эти даты запуска являются глобальными, поэтому игра выходит одновременно во всём мире. Ранний доступ стартует уже сегодня, 24 октября в 20:00 МСК для обладателей премиум-издания. Общедоступный релиз состоится спустя 5 дней, 29 октября в 21:00 МСК на ПК, Xbox Series и PS5.
отлично) ждем)
Ждем на торрентах этот кал ,примерно через часа два,на сл день можно уже будет с норм скоростью скачать, опплеваться от этого нечта и удалить как абобу ))
Любите плеваться?поедать кал с неприязнью?)
ну раз бесплатно, то готов навернуть ложечку коричневых масс?
зачем ждать ты можешь в тубзалете пожрать своего кала
кому не пофиг?
Всем пофиг, просто ждут когда выложат в магазин😁😁
Мне не пофиг. Это будет такая же крутая игра, как и первая часть. Одна из лучших в этом году, если не лучшая
Для зеленого магазина плюс 3-4 часа к релизу добавьте 🤫
вампиры уже через 20 минут выложили это гог пришлось ждать да
Да выложить то выложат, но скорость будет не очень