The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
6.9 274 оценки

Стало известно точное время выхода The Outer Worlds 2

monk70 monk70

Одна из следующих крупных игр Microsoft — The Outer Worlds 2. Выход этой ролевой игры от разработчика Obsidian Entertainment запланирован на 29 октября, но за дополнительную плату в неё можно будет сыграть на пять дней раньше. Время раннего доступа и глобального релиза уже объявлено, так что вы можете точно узнать, когда сможете начать играть.

Важно отметить, что эти даты запуска являются глобальными, поэтому игра выходит одновременно во всём мире. Ранний доступ стартует уже сегодня, 24 октября в 20:00 МСК для обладателей премиум-издания. Общедоступный релиз состоится спустя 5 дней, 29 октября в 21:00 МСК на ПК, Xbox Series и PS5.

18
12
Комментарии:  12
H-DS

отлично) ждем)

8
ЧикаПанаЧикаТана

Ждем на торрентах этот кал ,примерно через часа два,на сл день можно уже будет с норм скоростью скачать, опплеваться от этого нечта и удалить как абобу ))

8
Serg Zudoff

Любите плеваться?поедать кал с неприязнью?)

3
PeakyUrias

ну раз бесплатно, то готов навернуть ложечку коричневых масс?

5
AToMix777

зачем ждать ты можешь в тубзалете пожрать своего кала

1
Деиман

кому не пофиг?

7
Goodvini

Всем пофиг, просто ждут когда выложат в магазин😁😁

4
endg

Мне не пофиг. Это будет такая же крутая игра, как и первая часть. Одна из лучших в этом году, если не лучшая

6
Хевель

Для зеленого магазина плюс 3-4 часа к релизу добавьте 🤫

3
Alex40001

вампиры уже через 20 минут выложили это гог пришлось ждать да

1
caliskan Alex40001

Да выложить то выложат, но скорость будет не очень

3