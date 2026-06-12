Ставка на крупные франшизы: СМИ назвали игры Xbox, которые не оправдали ожиданий Microsoft

Журналисты Windows Central опубликовали материал о внутренней ситуации в игровом подразделении Microsoft и рассказали, какие проекты Xbox, по их данным, не смогли достичь ожидаемых показателей. Речь идёт как о разработках внутренних студий, так и об играх сторонних партнёров.

Согласно информации издания, в список проектов, не оправдавших расчёты компании по продажам, вовлечённости аудитории и удержанию подписчиков Xbox Game Pass, вошли Avowed, Keeper, Kiln, South of Midnight, Senua’s Saga: Hellblade II, Forza Motorsport и The Outer Worlds 2. При этом подчёркивается, что речь идёт именно о современной серии Forza Motorsport, а не о значительно более успешной линейке Forza Horizon.

Схожая ситуация, как утверждает Windows Central, наблюдается и среди партнёрских проектов. В числе игр, которые не достигли ожидаемых результатов, названы Minecraft Legends, Ninja Gaiden 4, Minecraft Earth, Bleeding Edge, Battletoads, Towerborne и Ara: History Untold.

На этом фоне Microsoft по-прежнему располагает рядом крупных успехов. Источники издания относят к ним серии Age of Empires, Microsoft Flight Simulator и Forza Horizon, а также Sea of Thieves, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered и Grounded. Однако журналисты отмечают, что часть прибыли от этих проектов была нивелирована результатами менее успешных релизов.

Материал также связывает текущую стратегию Xbox с недавними заявлениями директора по стратегии Мэттью Болла, который выступает за более активную концентрацию ресурсов на крупных и узнаваемых франшизах. По данным Windows Central, внутри Microsoft также сохраняется недовольство отсутствием новой части Fallout, особенно на фоне популярности одноимённого телесериала. Если информация издания соответствует действительности, Xbox может ещё сильнее сместить акцент в сторону проверенных брендов и сократить риски, связанные с запуском новых IP.