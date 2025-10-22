The Outer Worlds 2 блеснёт трассировкой лучей и DLSS 4 на PC

Компания NVIDIA представила новый трейлер The Outer Worlds 2, посвящённый визуальным улучшениям PC-версии. В ролике впервые показали, как в игре реализована трассировка лучей — технология используется для создания реалистичных теней, мягкого освещения и даже отражений на металлических и стеклянных поверхностях. Помимо RTX-эффектов, проект получит поддержку DLSS 4, которая значительно повышает производительность и позволяет «выжать» максимум кадров в секунду без потери качества изображения.
Хотя NVIDIA не раскрыла точные цифры прироста FPS, визуальные отличия по сравнению с консольными версиями выглядят впечатляюще. Последние, к слову, не получат RTX-поддержку — эффектами трассировки смогут насладиться только владельцы мощных ПК.
Релиз The Outer Worlds 2 состоится 29 октября, а игроки с ранним доступом смогут отправиться в космос уже 24 октября. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а также сразу станет доступна подписчикам Game Pass.
Интересно, что эмбарго на публикацию рецензий снимут ещё 23 октября, что обычно указывает на уверенность разработчиков в финальном качестве проекта. Однако без ложки дёгтя не обошлось: пользователи уже раскритиковали дисковую версию для PS5 — на носителе записан всего 1 ГБ данных, тогда как остальную часть, превышающую 70 ГБ, придётся загружать из интернета.
Похоже, Obsidian готовит не просто продолжение, а полноценный технологический скачок — с новым уровнем графики, производительности и космического стиля.
Блеснёт повесткой и визуально мерзкими персонажами.
Графика уровня первого Bioshock. Да и то, тот более стильно был сделан.
Я уж не говорю о том, что там был сюжет и умные мысли. А здесь будет очередное повесточное фуфло.
Графика в 1 биошоке была лучше)
Марио! Графика уровня Марио, что уж там. 1987 год... до нашей эры.
-А можно он блеснёт отличным сюжетом и проработанными персонажами?
-Нет.
- Да.
Конечно блеснет
А больше и нечем блеснуть
Блееееск
А че без сравнения? С вкл. и выкл? Может эта дриссеровка бичей там и не особо что-то меняет?! Пока нет сравнения - это все маркетинг.
Графика конечно красивая, да и вообще игра должна быть интересной. Жду
Блеск 😎
RTX on
Надеюсь ее можно будет отключить // Slava Plut
Спокойно, на твоей 1060 она по дефолту будет отключена и ты не сможешь ее включить.
Очень на это надеемся)