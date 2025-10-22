The Outer Worlds 2 блеснёт трассировкой лучей и DLSS 4 на PC

Компания NVIDIA представила новый трейлер The Outer Worlds 2, посвящённый визуальным улучшениям PC-версии. В ролике впервые показали, как в игре реализована трассировка лучей — технология используется для создания реалистичных теней, мягкого освещения и даже отражений на металлических и стеклянных поверхностях. Помимо RTX-эффектов, проект получит поддержку DLSS 4, которая значительно повышает производительность и позволяет «выжать» максимум кадров в секунду без потери качества изображения.

Хотя NVIDIA не раскрыла точные цифры прироста FPS, визуальные отличия по сравнению с консольными версиями выглядят впечатляюще. Последние, к слову, не получат RTX-поддержку — эффектами трассировки смогут насладиться только владельцы мощных ПК.

Релиз The Outer Worlds 2 состоится 29 октября, а игроки с ранним доступом смогут отправиться в космос уже 24 октября. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а также сразу станет доступна подписчикам Game Pass.

Интересно, что эмбарго на публикацию рецензий снимут ещё 23 октября, что обычно указывает на уверенность разработчиков в финальном качестве проекта. Однако без ложки дёгтя не обошлось: пользователи уже раскритиковали дисковую версию для PS5 — на носителе записан всего 1 ГБ данных, тогда как остальную часть, превышающую 70 ГБ, придётся загружать из интернета.

Похоже, Obsidian готовит не просто продолжение, а полноценный технологический скачок — с новым уровнем графики, производительности и космического стиля.