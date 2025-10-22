ЧАТ ИГРЫ
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
6.9 271 оценка

The Outer Worlds 2 блеснёт трассировкой лучей и DLSS 4 на PC

Компания NVIDIA представила новый трейлер The Outer Worlds 2, посвящённый визуальным улучшениям PC-версии. В ролике впервые показали, как в игре реализована трассировка лучей — технология используется для создания реалистичных теней, мягкого освещения и даже отражений на металлических и стеклянных поверхностях. Помимо RTX-эффектов, проект получит поддержку DLSS 4, которая значительно повышает производительность и позволяет «выжать» максимум кадров в секунду без потери качества изображения.

Хотя NVIDIA не раскрыла точные цифры прироста FPS, визуальные отличия по сравнению с консольными версиями выглядят впечатляюще. Последние, к слову, не получат RTX-поддержку — эффектами трассировки смогут насладиться только владельцы мощных ПК.

Релиз The Outer Worlds 2 состоится 29 октября, а игроки с ранним доступом смогут отправиться в космос уже 24 октября. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а также сразу станет доступна подписчикам Game Pass.

Интересно, что эмбарго на публикацию рецензий снимут ещё 23 октября, что обычно указывает на уверенность разработчиков в финальном качестве проекта. Однако без ложки дёгтя не обошлось: пользователи уже раскритиковали дисковую версию для PS5 — на носителе записан всего 1 ГБ данных, тогда как остальную часть, превышающую 70 ГБ, придётся загружать из интернета.

Похоже, Obsidian готовит не просто продолжение, а полноценный технологический скачок — с новым уровнем графики, производительности и космического стиля.

Neko-Aheron

Блеснёт повесткой и визуально мерзкими персонажами.

Ahnx

Графика уровня первого Bioshock. Да и то, тот более стильно был сделан.

Я уж не говорю о том, что там был сюжет и умные мысли. А здесь будет очередное повесточное фуфло.

-zotik-

Графика в 1 биошоке была лучше)

ZAUSA
Графика уровня первого Bioshock. Да и то, тот более стильно был сделан.

Марио! Графика уровня Марио, что уж там. 1987 год... до нашей эры.

Хевель

-А можно он блеснёт отличным сюжетом и проработанными персонажами?

-Нет.

The Dark Side

- Да.

Константин335

Конечно блеснет

MNM 777

А больше и нечем блеснуть

ka27

Блееееск

Raphtallia

А че без сравнения? С вкл. и выкл? Может эта дриссеровка бичей там и не особо что-то меняет?! Пока нет сравнения - это все маркетинг.

Константин335

Графика конечно красивая, да и вообще игра должна быть интересной. Жду

MNM 777
Иваныч из Тулы

Блеск 😎

ka27

RTX on

Пользователь ВКонтакте

Надеюсь ее можно будет отключить // Slava Plut

Samson48

Спокойно, на твоей 1060 она по дефолту будет отключена и ты не сможешь ее включить.

Vitykin

Очень на это надеемся)

