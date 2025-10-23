The Outer Worlds 2 и Football Manager 26 возглавляют новую волну Game Pass - октябрь станет жарче

Microsoft представила вторую волну октябрьских релизов Game Pass, и список выглядит впечатляюще. Уже сегодня подписчики уровня Premium могут сыграть в Commandos: Origins и Microsoft Flight Simulator 2024 — обе игры доступны на ПК, в облаке и на Xbox Series X/S.
Уже сегодня, 23 октября, каталог пополнится двумя ожидаемыми новинками — PowerWash Simulator 2 и Bounty Star, оба проекта выйдут сразу на всех основных платформах. 24 октября к ним присоединится Super Fantasy Kingdom, доступная в режиме Game Preview, а Halls of Torment станет доступна для всех подписчиков (кроме Core) 28 октября.
Главным событием конца месяца станет The Outer Worlds 2, релиз которой в Game Pass состоится 29 октября. А уже 4 ноября сервис пополнится Football Manager 26, причём симулятор будет доступен в день выхода эксклюзивно подписчикам Ultimate и PC Game Pass.
Впрочем, месяц не обойдётся без потерь. 31 октября из Game Pass исчезнут Jusant, Metal Slug Tactics и Return to Monkey Island — три заметные инди-хита, которые стоит успеть пройти до конца месяца.
Таким образом, октябрьская подборка Game Pass обещает стать одной из самых насыщенных в году — с крупными релизами, стратегиями, приключениями и долгожданными сиквелами.