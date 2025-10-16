The Outer Worlds 2 не будет учитывать концовки оригинальной игры - в этом нет необходимости

ЧАТ ИГРЫ
Издание Game Informer поделилось новой информацией о предстоящей Action-RPG The Outer Worlds 2 от студии Obsidian Entertainment.

Сообщается, что разработчики приняли решение не учитывать концовки оригинальной игры: действие сиквела развернётся в совершенно новой колонии - Аркадии, которая существует в изоляции от остального космоса.

Такой подход был запланирован создателями франшизы с самого начала - каждая новая часть будет рассказывать историю отдельной колонии. Это позволяет избежать необходимости выбирать каноничную концовку предыдущей игры или пытаться объединить все возможные варианты финала.

Несмотря на это, в сиквеле появятся отсылки к событиям первой части, которые должны порадовать поклонников оригинальной игры. Obsidian также продолжит развивать общую сюжетную линию всей вселенной The Outer Worlds.

Релиз The Outer Worlds 2 состоится 29 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

TrustingDonald

Надеюсь они не просрут все полимеры. Первая часть была прикольная, неплохой геймплей, интересные напарники, хорошие дополнения, но с одним но. Дополнения повысили максимальный уровень и из-за этого финальные диалоговые проверки были подтянуты под максимальный уровень персонажа и если у тебя не вкачаны под максимум не вкачаны те самые диалоговые навыки то единственный выход это поубивать всех.

4
нитгитлистер

аа так вот что этьо было..