The Outer Worlds 2 официально верифицирована для Steam Deck

После более чем четырех месяцев ожидания с момента релиза научно-фантастическая ролевая игра The Outer Worlds 2 от студии Obsidian Entertainment официально получила статус полностью совместимой со Steam Deck.

Разработчики объявили о получении заветной «зеленой галочки» (статус Verified) во вторник, 10 марта 2026 года. Этот процесс занял значительное время: игра вышла 29 октября 2025 года, и технической команде потребовалось несколько месяцев на оптимизацию проекта под железо Valve.

Теперь геймеры могут свободно погружаться в прохождение этой RPG от первого лица, исследуя Акадию и решая её судьбу в любом месте и в любое время — достаточно иметь под рукой лишь портативное устройство.