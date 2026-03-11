ЧАТ ИГРЫ
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
The Outer Worlds 2 официально верифицирована для Steam Deck

Gruz_ Gruz_

После более чем четырех месяцев ожидания с момента релиза научно-фантастическая ролевая игра The Outer Worlds 2 от студии Obsidian Entertainment официально получила статус полностью совместимой со Steam Deck.

Разработчики объявили о получении заветной «зеленой галочки» (статус Verified) во вторник, 10 марта 2026 года. Этот процесс занял значительное время: игра вышла 29 октября 2025 года, и технической команде потребовалось несколько месяцев на оптимизацию проекта под железо Valve.

Теперь геймеры могут свободно погружаться в прохождение этой RPG от первого лица, исследуя Акадию и решая её судьбу в любом месте и в любое время — достаточно иметь под рукой лишь портативное устройство.

Corpsegrinder

Она и без верификации на стимдеке выдавала честные 7 фпс. На открытых пространствах и 25 в помещениях. Летает.

4
DroopyJaziel

Ну теперь поиграем🙂

SilkySarge

Только игра кал собачий а новость конечно хорошая

