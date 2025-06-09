The Outer Worlds 2 получила взрослый рейтинг от ESRB за насилие, кровь и ненормативную лексику

Предстоящая ролевая игра The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment получила официальный рейтинг от Entertainment Software Rating Board (ESRB). Продолжение получившего признание критиков релиза 2019 года получило рейтинг M (Mature 17+), указав в качестве ключевых характеристик контента кровь, интенсивное насилие и ненормативную лексику. Рейтинг распространяется на все платформы, на которых планируется запуск игры, включая ПК с Windows, PlayStation 5 и Xbox Series.

Согласно подробному обзору рейтингов ESRB, The Outer Worlds 2 позволяет игрокам примерить на себя роль агента из Директората Земли. Миссия главного героя — провести расследование и проникнуть в далекую космическую колонию на фоне растущей напряженности и надвигающегося конфликта фракций. В игру можно играть как от первого, так и от третьего лица, что позволяет игрокам исследовать локации, взаимодействовать с различными персонажами и вступать в бой с различными врагами, включая солдат и враждебных роботов.

Ожидается, что боевые сцены будут быстрыми и жестокими, с использованием разнообразного огнестрельного оружия, такого как пистолеты, винтовки, дробовики и оружие ближнего боя. Сражения отмечены реалистичными звуковыми эффектами, перестрелками, масштабными взрывами и видимыми брызгами крови. В резюме подчеркивается, что кровь может скапливаться под трупами, и что некоторые атаки могут привести к расчленению или обезглавливанию. Интересно, что игрокам также предоставлена ​​возможность причинять вред или убивать гражданских персонажей, хотя это действие может привести к негативным последствиям, влияющим на ход игры.

В диалогах игры также будет присутствовать ненормативная лексика, при этом ESRB особо отмечает, что во время игрового процесса можно услышать слово «f**k». В сводке рейтинга указано, что игра не включает в себя интерактивные элементы, такие как общение между пользователями или внутриигровые покупки, что предполагает акцент на однопользовательском опыте без сетевых функций.

Выход The ​​Outer Worlds 2 запланирован на 29 октября 2025 года для платформ PlayStation 5, Windows PC и Xbox Series X/S.