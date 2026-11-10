The Outer Worlds 2 получит первое сюжетное DLC "Побочные эффекты гарантированы" 2 декабря

Obsidian Entertainment анонсировала первое дополнение для The Outer Worlds 2. Сюжетное расширение Side Effects Guaranteed выйдет 2 декабря и станет первой частью двухэпизодной истории. Стоимость DLC составит 14,99 доллара, также оно входит в Premium Edition и Premium Edition Upgrade.

По сюжету команда корабля «Инкогнито» получает сигнал бедствия с заброшенного судна, где находит экипаж в анабиозе. Капитан корабля оставила видеообращение, в котором объясняет, что команда заразилась неизвестным веществом во время ограбления, и теперь им грозит «взрывная гибель клеток» — проще говоря, разжижение. Единственная зацепка ведёт на Элизиум Вэлли, новый регион на планете Эдем, где живут забытые колонисты. Игрокам предстоит выбрать, помогать ли одному из агентов преступной организации Sub Rosa спасти экипаж или же помочь другому агенту использовать колонистов в личных целях.

Помимо новой сюжетной линии и региона, игроков ждут новые враги, включая гигантских спрэтов, а также повышение максимального уровня с 30 до 36. Это даст больше очков навыков и три дополнительных перка (всего добавят более 15 новых). Кроме того, введут четыре новые «черты» (flaws), которые меняют геймплей. Например, «Lethally Tolerant» увеличивает максимальный порог токсичности, но при токсическом сбое персонаж мгновенно погибает.

DLC также принесёт новое оружие, броню, наряды для компаньонов и новую радиостанцию с 20 песнями. Для быстрого старта в меню добавят альтернативную точку входа, которая сразу переносит в начало дополнения. Одновременно с DLC выйдет бесплатное обновление для всех игроков, добавляющее возможность сброса навыков и настройку количества очков навыков за уровень. Релиз второй части DLC запланирован на весну 2027 года.