The Outer Worlds 2 стала одним из худших релизов Obsidian в Steam по количеству игроков

С момента выхода The Outer Worlds 2 в Steam игра пока не привлекла большой аудитории. Пиковое количество одновременных игроков достигло 13 264, что является скромным ростом по сравнению с ранним доступом, когда одновременно зарегистрировано чуть более 10 000 игроков.

В рейтинге релизов Obsidian Entertainment на платформе новая игра опережает Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords (6 581) и отстаёт от Tyranny (15 792) по пиковому количеству онлайн-игроков. Для справки, в пиковый период в первой части The Outer Worlds одновременно играли 20 349 игроков.

Выходные всё ещё дают шанс увеличить количество игроков, но это не всегда происходит, особенно с учётом доступности игры в Game Pass. Несмотря на это, The Outer Worlds 2 сохраняет «очень положительный» рейтинг в Steam.

Пользователи отмечают увлекательный сюжет, более серьёзный тон и развитие по сравнению с первой частью, как в графике, так и в игровых механиках и взаимодействии с миром. Многие также отмечают сходство с Fallout: New Vegas.

С другой стороны, критика исходит от игроков, которым первая часть не понравилась. Также были отмечены технические проблемы, связанные с Unreal Engine 5, и ограниченный контент: от «пустого мира» до «монотонной истории».

The Outer Worlds 2 доступна на ПК, PS5, Xbox Series S|X и Game Pass.