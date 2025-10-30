The Outer Worlds 2 стала одним из худших релизов Obsidian в Steam по количеству игроков

С момента выхода The Outer Worlds 2 в Steam игра пока не привлекла большой аудитории. Пиковое количество одновременных игроков достигло 13 264, что является скромным ростом по сравнению с ранним доступом, когда одновременно зарегистрировано чуть более 10 000 игроков.
В рейтинге релизов Obsidian Entertainment на платформе новая игра опережает Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords (6 581) и отстаёт от Tyranny (15 792) по пиковому количеству онлайн-игроков. Для справки, в пиковый период в первой части The Outer Worlds одновременно играли 20 349 игроков.
Выходные всё ещё дают шанс увеличить количество игроков, но это не всегда происходит, особенно с учётом доступности игры в Game Pass. Несмотря на это, The Outer Worlds 2 сохраняет «очень положительный» рейтинг в Steam.
Пользователи отмечают увлекательный сюжет, более серьёзный тон и развитие по сравнению с первой частью, как в графике, так и в игровых механиках и взаимодействии с миром. Многие также отмечают сходство с Fallout: New Vegas.
С другой стороны, критика исходит от игроков, которым первая часть не понравилась. Также были отмечены технические проблемы, связанные с Unreal Engine 5, и ограниченный контент: от «пустого мира» до «монотонной истории».
The Outer Worlds 2 доступна на ПК, PS5, Xbox Series S|X и Game Pass.
если игра от внутренней студии майков и выходит в геймпасе, то какой смысл на стим ориентироваться?
Такой, что игра не окупится отталкиваясь только от Xbox game pass
Кто бы мог подумать, после такой шедевральной игры как абоба. К сожалению обсидиан мертва и ждать от них нечего больше. Теперь это биовар номер 2.
С абобой у них мало общего. Абоба - линейная шляпа, в отличии от OW2. Хотя я бы не сказал что вторая часть лучше первой, мне пока больше первая нравится
После максимально фуфлыжной первой части, удивительно да
До закрытия обсидианов майками осталось времени 5 - 4 - 3 - 2 - 1 ...
Я может и попробую когда будет время но меня сразу напрягает то что одних повесточных уродов в качестве напарников сделали в чем проблема сделать хотя бы пару красивых девушек.
там есть одна молоденькая, но она поехавшая. грохнул ее сразу после завершения ее квеста.
Поехавшая в каком смысле?
сектантка поехавшая на разломах и любящая всех потрошить и рассказывать подробности об этом. обычно после завершения квеста напарника - он делает выводы и типо встает на другой путь, но эта - нет)) И она по моему единственная кого если выгнать из команды - нападет на тебя и попробует убить.
я честно был готов ее купить, несмотря на то что она на торренте появилась моментально, но из-за новой моды на ранние доступы за 100 баксов, чет расхотелось. В итоге не стал ждать, скачал и прошёл. Вывод: Сами виноваты в плохом старте.
Да нету уже давно обсидиана, то что они выпускают после tyranny полная шляпа, расчитанное на массу, они и сами говорили, что не хотят рисковать, прежний обсидиан рисковал и поэтому их игры запомнили, а это всё проходняк
Проблема в том, что есть видимо (КУЛЬТ) идиотов, которые верят если ИМЯ(брэнд, название) фирмы, то это 100% те-же самые люди и то-же самое качество, а потом выходит продукт и они удивляются - ПОЧЕМУ оно такое херовое, но при этом они все равно продолжают(как секта) верить в них , как это в их мозгах работает я хз... уже все и вся , даже не фанаты , знают что от них осталось одно имя, но нееееееееееееееееееееееееееет. Как по мне это уже клиника. Причем это касается не только этой игры, например- до сих пор(сам в шоке) есть шизы, которые верят что еще жива та самая РОКСТЕДИ, которая умудрилась сделать всратую лигу ( -_- ) и тот самый БИОВАР, а то что все вашные персоны ушли, их как-то не заботит(если что- те-же РОКСТЕДИ = там ушло человек 100 хлопнув дверью и остались дурики на подсосе, ибо ребята в первую очередь уважают себя и ничего не хотели иметь общего с тем дерьмом , что вышло) ну вот это вообще не излечимые особи мне кажется.
Имхо, Tyranny, была одной из лучших игр Obsidian вообще и предпоследней действительно стоящей игрой от этой студии. Печально, погнавшись за ААА шлаком и большими деньгами они сами превратились в шлак.
Ой, как же так?