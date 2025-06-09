The Outer Worlds 2 станет самой масштабной RPG от Obsidian - появились новые подробности игры

Сразу после завершения Xbox Showcase студия Obsidian Entertainment провела полноценную презентацию The Outer Worlds 2, в рамках которой поделилась новыми подробностями об игре.
Сюжет: борьба идеологий
События новой части разворачиваются на планете Аркадия, раздираемой временными аномалиями и борьбой фракций. Игрок оказывается втянут в конфликт между тремя идеологически разными силами:
- Протекторат - милитаристское государство, ставящее порядок превыше всего.
- Выбор Тётушки - смесь маркетинга и религии, союз брендов Spacer’s Choice и Auntie Cleo, маскирующих алчность под обещания счастья.
- Орден Возвышенных - бывшие учёные, превратившиеся в одержимых математическими откровениями фанатиков.
Фракции отличаются не только философией, но и стилем, музыкальным оформлением и пропагандой. Развитие событий влияет даже на радиостанции, которые комментируют происходящее, преувеличивают подвиги игрока - или наоборот, выставляют его чудовищем.
Характеристика героя и система изъянов
Герой - агент Земного Директората. Кастомизация включает выбор происхождения, черт характера и… недостатков. Недостатки могут дать и определенные забавные бонусы, а иногда наоборот - мешающие побочные эффекты.
Примеры:
- Больные колени - быстрее бегаешь, но каждый раз при вставании громко хрустишь, привлекая внимание врагов;
- Клептомания - персонаж сам подбирает предметы, когда вы просто наводите на них курсор. Зато краденое можно продать дороже;
- Катаракта - всё становится неестественно ярким, что почти мешает играть. Чисто для мазохистов и любителей юмора.
Спутники: шесть уникальных личностей
Игроку будут помогать шесть спутников, каждый - со своей мотивацией и историей. Их судьбы зависят от решений игрока.
- Найлз - новобранец, разрывающийся между долготой и сомнениями;
- Аза - хаотичная личность, восхищённая разломами и насилием;
- Инес - бывшая подопытная с имплантами и твёрдыми моральными принципами;
- Марисоль - безжалостная убийца из Ордена Возвышенных;
- Тристен - судья Протектората, живущий по строгим правилам... или пока что;
- Валери — летающий дрон с искусственным интеллектом, способный на большее, чем кажется.
Некоторыми спутниками можно пожертвовать ради выполнения задания или собственной выгоды. Их отношение к игроку влияет на сюжет, квесты и доступные действия.
Геймплей: больше динамики, больше безумия
Obsidian серьёзно обновила боевую систему. Теперь есть паркур, рывки, прыжки, а также возможность переключаться на вид от третьего лица. Стрельба стала увесистее, с улучшенной отдачей и анимациями.
Добавилось научное оружие с абсурдными эффектами:
- Пушка, уменьшающая противников - потом можно раздавить их ногой.
- Энергетический заряд, уничтожающий всё на пути.
- Разнообразные гранаты и улучшенные стелс-инструменты.
Разработчики обещают больше свободы, исследований и взаимодействия с миром. Игра станет самой масштабной RPG от Obsidian.
Релиз и стоимость
The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября 2025 года на PC и Xbox Series X/S. Цена стандартного издания составила $80 - это первый проект Microsoft с такой стоимостью. Игроки, купившие Premium-издание за $100, получат ранний доступ - за 5 дней до релиза, а также цифровые бонусы и два грядущих дополнения.
80$ лол
За 80 мало кто будет покупать.
Выйдет очередная абоба // Рома Смерть
Зачем? Это и так там есть.
если без денвувы то с планами на новогодние каникулы я точно определился))
пока что без
но русского нет
А если с денувой — то в чëм проблема купить активацию за 300 рублей?
заманаешься с эти офками
В первой части "Катаракта" уже была пассивным навыком, который нельзя отключить.
Самой масштабной деревянной воукнутой игрой, не забываем