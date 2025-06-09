The Outer Worlds 2 станет самой масштабной RPG от Obsidian - появились новые подробности игры

Сразу после завершения Xbox Showcase студия Obsidian Entertainment провела полноценную презентацию The Outer Worlds 2, в рамках которой поделилась новыми подробностями об игре.

Сюжет: борьба идеологий

События новой части разворачиваются на планете Аркадия, раздираемой временными аномалиями и борьбой фракций. Игрок оказывается втянут в конфликт между тремя идеологически разными силами:

Протекторат - милитаристское государство, ставящее порядок превыше всего.

Выбор Тётушки - смесь маркетинга и религии, союз брендов Spacer’s Choice и Auntie Cleo, маскирующих алчность под обещания счастья.

Орден Возвышенных - бывшие учёные, превратившиеся в одержимых математическими откровениями фанатиков.

Фракции отличаются не только философией, но и стилем, музыкальным оформлением и пропагандой. Развитие событий влияет даже на радиостанции, которые комментируют происходящее, преувеличивают подвиги игрока - или наоборот, выставляют его чудовищем.

Характеристика героя и система изъянов

Герой - агент Земного Директората. Кастомизация включает выбор происхождения, черт характера и… недостатков. Недостатки могут дать и определенные забавные бонусы, а иногда наоборот - мешающие побочные эффекты.

Примеры:

Больные колени - быстрее бегаешь, но каждый раз при вставании громко хрустишь, привлекая внимание врагов;

Клептомания - персонаж сам подбирает предметы, когда вы просто наводите на них курсор. Зато краденое можно продать дороже;

Катаракта - всё становится неестественно ярким, что почти мешает играть. Чисто для мазохистов и любителей юмора.

Спутники: шесть уникальных личностей

Игроку будут помогать шесть спутников, каждый - со своей мотивацией и историей. Их судьбы зависят от решений игрока.

Найлз - новобранец, разрывающийся между долготой и сомнениями;

Аза - хаотичная личность, восхищённая разломами и насилием;

Инес - бывшая подопытная с имплантами и твёрдыми моральными принципами;

Марисоль - безжалостная убийца из Ордена Возвышенных;

Тристен - судья Протектората, живущий по строгим правилам... или пока что;

Валери — летающий дрон с искусственным интеллектом, способный на большее, чем кажется.

Некоторыми спутниками можно пожертвовать ради выполнения задания или собственной выгоды. Их отношение к игроку влияет на сюжет, квесты и доступные действия.

Геймплей: больше динамики, больше безумия

Obsidian серьёзно обновила боевую систему. Теперь есть паркур, рывки, прыжки, а также возможность переключаться на вид от третьего лица. Стрельба стала увесистее, с улучшенной отдачей и анимациями.

Добавилось научное оружие с абсурдными эффектами:

Пушка, уменьшающая противников - потом можно раздавить их ногой.

Энергетический заряд, уничтожающий всё на пути.

Разнообразные гранаты и улучшенные стелс-инструменты.

Разработчики обещают больше свободы, исследований и взаимодействия с миром. Игра станет самой масштабной RPG от Obsidian.

Релиз и стоимость

The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября 2025 года на PC и Xbox Series X/S. Цена стандартного издания составила $80 - это первый проект Microsoft с такой стоимостью. Игроки, купившие Premium-издание за $100, получат ранний доступ - за 5 дней до релиза, а также цифровые бонусы и два грядущих дополнения.