The Outer Worlds 2 станет воплощением давнего видения франшизы Obsidian

The Outer Worlds 2 выйдет через несколько месяцев и обещает быть гораздо масштабнее предыдущей игры. Комментируя это, Леонард Боярский, ведущий дизайнер Obsidian, отметил, что продолжение всегда было мечтой команды, но они не смогли реализовать её в первой игре из-за ограниченного времени и ресурсов.

Мы создали мир, но нам досталась лишь его гораздо меньшая часть. Я всегда планировал создать продолжение, если нам повезёт: сделать его гораздо масштабнее и глубже. Поскольку мир был гораздо меньше, а время и ресурсы были сильно ограничены, нам пришлось принять множество решений, чтобы сделать всё короче и понятнее. Во многих отношениях The Outer Worlds 2 воплощает в жизнь нашу мечту, когда мы начинали первую игру.

Переходя к игровому процессу, дизайнер утверждает, что игроки смогут сосредоточиться на том, что им нравится, не принуждая их менять стиль игры.

Если вам нравится скрытность, вы можете полностью погрузиться в неё. Если вы боец и хотите просто всё взорвать, вам не придётся беспокоиться о скрытности.

The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а релиз в первый день продаж будет доступен в Game Pass.