The Outer Worlds 2 стартовала в Steam с онлайном в 13 тысяч человек

Продолжение научно-фантастической RPG от Obsidian Entertainment официально вышло 29 октября, и, по данным SteamDB, в день релиза The Outer Worlds 2 привлекла около 13 тысяч игроков одновременно. Это лишь немного больше, чем в период раннего доступа, когда пиковый онлайн достигал 11 тысяч.
Для сравнения, оригинальная часть проекта в 2020 году смогла собрать до 20 тысяч игроков в день запуска, что делает показатели сиквела несколько скромнее, несмотря на заметное улучшение качества.
Стоит учитывать, что игра одновременно вышла и в подписке Game Pass, где аудитория не учитывается статистикой Steam. Однако релиз на Xbox оказался не самым гладким: из-за сбоя в инфраструктуре Azure пользователи временно не могли скачать или приобрести игру.
Тем не менее, критики встретили The Outer Worlds 2 с энтузиазмом, отметив улучшенный сюжет, проработанный мир и обновлённую боевую систему. По их мнению, сиквел стал логичным развитием оригинала и значительно превзошёл его по уровню исполнения.
Хрючево для наполнения библиотеки нетребовательных пользователей геймпасса
Ага, для гейпасса игрульку 6 лет делали. А ты типа требовательный?
Ну так логично, с такой-то ценной и премиальным доступом за 100-ку баксов
Где там кловн что вчера орал про киберуспех?
За ним цирк вернулся, видимо единственный кто хорошо смешил был
На торренте тоже...
Странно все же сравнивать показатель онлайна игры, что изначально расчитана на геймпасс. Через 2 недели тоже самое будет с колдой, онлайн по стиму явно будет сильно ниже ведь проще по геймпассу в нее поиграть будет.
По мне так у нее еще сильно завышен ее первоначальный ценник, не стоят игры столько сколько за себя сейчас просят.
Почему другим играм их геймпасса это не мешает набирать приличный онлайн?
это какие?
Clair Obscur: Expedition 33 например 145,063 онлайн был и торрент не помешал такому онлайну
Ну что, игра может и лучше первой части, но третью теперь не ждем из-за коммерческого провала.
Не лучше...тажа несуразная,нудная шляпа
Это явный успех. Поздравим команду талантливых разработчиц с выходом хита ААА-класса и главного претендента на звание игры года.
Ты смотри, дошутишься и потом будут этому Г игру года присуждать
Тут все просто... игра для xbox game pass.