The Outer Worlds 2 стартовала в Steam с онлайном в 13 тысяч человек

Продолжение научно-фантастической RPG от Obsidian Entertainment официально вышло 29 октября, и, по данным SteamDB, в день релиза The Outer Worlds 2 привлекла около 13 тысяч игроков одновременно. Это лишь немного больше, чем в период раннего доступа, когда пиковый онлайн достигал 11 тысяч.

Для сравнения, оригинальная часть проекта в 2020 году смогла собрать до 20 тысяч игроков в день запуска, что делает показатели сиквела несколько скромнее, несмотря на заметное улучшение качества.

Стоит учитывать, что игра одновременно вышла и в подписке Game Pass, где аудитория не учитывается статистикой Steam. Однако релиз на Xbox оказался не самым гладким: из-за сбоя в инфраструктуре Azure пользователи временно не могли скачать или приобрести игру.

Тем не менее, критики встретили The Outer Worlds 2 с энтузиазмом, отметив улучшенный сюжет, проработанный мир и обновлённую боевую систему. По их мнению, сиквел стал логичным развитием оригинала и значительно превзошёл его по уровню исполнения.