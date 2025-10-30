ЧАТ ИГРЫ
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
6.9 387 оценок

The Outer Worlds 2 стартовала в Steam с онлайном в 13 тысяч человек

IKarasik IKarasik

Продолжение научно-фантастической RPG от Obsidian Entertainment официально вышло 29 октября, и, по данным SteamDB, в день релиза The Outer Worlds 2 привлекла около 13 тысяч игроков одновременно. Это лишь немного больше, чем в период раннего доступа, когда пиковый онлайн достигал 11 тысяч.

Для сравнения, оригинальная часть проекта в 2020 году смогла собрать до 20 тысяч игроков в день запуска, что делает показатели сиквела несколько скромнее, несмотря на заметное улучшение качества.

Стоит учитывать, что игра одновременно вышла и в подписке Game Pass, где аудитория не учитывается статистикой Steam. Однако релиз на Xbox оказался не самым гладким: из-за сбоя в инфраструктуре Azure пользователи временно не могли скачать или приобрести игру.

Тем не менее, критики встретили The Outer Worlds 2 с энтузиазмом, отметив улучшенный сюжет, проработанный мир и обновлённую боевую систему. По их мнению, сиквел стал логичным развитием оригинала и значительно превзошёл его по уровню исполнения.

Генерал Анатолий

Хрючево для наполнения библиотеки нетребовательных пользователей геймпасса

Даздрасен Дыклоп

Ага, для гейпасса игрульку 6 лет делали. А ты типа требовательный?

Товарищ Марик

Ну так логично, с такой-то ценной и премиальным доступом за 100-ку баксов

Aleksey Aleshka

Где там кловн что вчера орал про киберуспех?

Hevin

За ним цирк вернулся, видимо единственный кто хорошо смешил был

7
ZAUSA
Стоит учитывать, что игра одновременно вышла и в подписке Game Pass, где аудитория не учитывается статистикой Steam. 

На торренте тоже...

Just-a-your-King

Странно все же сравнивать показатель онлайна игры, что изначально расчитана на геймпасс. Через 2 недели тоже самое будет с колдой, онлайн по стиму явно будет сильно ниже ведь проще по геймпассу в нее поиграть будет.
По мне так у нее еще сильно завышен ее первоначальный ценник, не стоят игры столько сколько за себя сейчас просят.

Aleksey Aleshka

Почему другим играм их геймпасса это не мешает набирать приличный онлайн?

Just-a-your-King Aleksey Aleshka

это какие?

ldssa jbcfsgfhd Just-a-your-King

Clair Obscur: Expedition 33 например 145,063 онлайн был и торрент не помешал такому онлайну

JackReacher

Ну что, игра может и лучше первой части, но третью теперь не ждем из-за коммерческого провала.

pudovik1704

Не лучше...тажа несуразная,нудная шляпа

Ahnx

Это явный успех. Поздравим команду талантливых разработчиц с выходом хита ААА-класса и главного претендента на звание игры года.

Neko-Aheron

Ты смотри, дошутишься и потом будут этому Г игру года присуждать

Neko-Aheron

Тут все просто... игра для xbox game pass.