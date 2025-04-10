The Outer Worlds 2 также выйдет в Battle.net для ПК

После Avowed предстоящая игра The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment также выйдет в Battle.net для ПК. Хотя дата ее выхода не подтверждена, научно-фантастическая ролевая игра выйдет в конце этого года на Xbox Series X/S, PS5 и ПК в Steam и Microsoft Store (вместе с Game Pass).

Obsidian раскроет больше подробностей и игрового процесса на специальном Direct после Xbox Games Showcase 8 июня. Однако около 11 минут новых кадров, предоставленных IGN, продемонстрировали путешествие игрока к N-Ray Facility, чтобы выследить несколько Dawn Assassins. Помимо улучшенных визуальных эффектов и анимаций, в игре также есть несколько новых видов оружия и новый компаньон, кровожадный Аза.

В The Outer Worlds 2 вы играете за агента Земного управления, расследующего некоторые таинственные разломы, которые сеют хаос в галактике. Они прибывают на Аркадию и должны найти решение или пойти по другому пути, будь то стратегический, восторженный или совершенно глупый способ.