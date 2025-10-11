The Outer Worlds 2 ушла на золото. Стали известны рекомендуемые системные требования

Obsidian подготовила отличные новости для тех, кто с нетерпением ждёт The Outer Worlds 2, релиз которой запланирован на 29 октября на PS5, Xbox Series и ПК. Напоминаем, что Premium Edition позволяет начать игру на пять дней раньше.

Американская студия подтвердила, что вторая часть ушла на золото. Это означает, что разработка завершена, и никаких задержек не предвидится.

Компания также раскрыла рекомендуемые системные требования предстоящего проекта. Минимальные были озвучены ранее.

Для комфортной игры пользователям потребуется 64-разрядная операционная система Windows 10 или Windows 11 с последними обновлениями. Разработчики советуют использовать AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i7-10700K в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Графическую часть обеспечат AMD Radeon RX 6800 XT или NVIDIA GeForce RTX 3080, что позволит запускать игру на высоких настройках с устойчивым фреймрейтом. Требует около 110 ГБ свободного места на накопителе.

