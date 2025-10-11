ЧАТ ИГРЫ
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7 250 оценок

The Outer Worlds 2 ушла на золото. Стали известны рекомендуемые системные требования

monk70 monk70

Obsidian подготовила отличные новости для тех, кто с нетерпением ждёт The Outer Worlds 2, релиз которой запланирован на 29 октября на PS5, Xbox Series и ПК. Напоминаем, что Premium Edition позволяет начать игру на пять дней раньше.

Американская студия подтвердила, что вторая часть ушла на золото. Это означает, что разработка завершена, и никаких задержек не предвидится.

Компания также раскрыла рекомендуемые системные требования предстоящего проекта. Минимальные были озвучены ранее.

Стали известны минимальные системные требования The Outer Worlds 2 - понадобится 110 ГБ свободного места на SSD

Для комфортной игры пользователям потребуется 64-разрядная операционная система Windows 10 или Windows 11 с последними обновлениями. Разработчики советуют использовать AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i7-10700K в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Графическую часть обеспечат AMD Radeon RX 6800 XT или NVIDIA GeForce RTX 3080, что позволит запускать игру на высоких настройках с устойчивым фреймрейтом. Требует около 110 ГБ свободного места на накопителе.

Рекомендуемые:

  • 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10/11
  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600X / Intel Core i7-10700K
  • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT / Nvidia RTX 3080
  • DirectX: версии 12
  • Место на диске: 110 ГБ SSD
4
3
Комментарии:  3
Summor Ner

Неее... Тратить 110 ГБ на SSD'шнике ради этого кала как то не очень хочется.

2
Eclair_93

Норм, но почему они до последнего тянут с системками?

askazanov

А на платину или никель выйдет?