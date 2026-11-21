Студия Obsidian Entertainment запустила крупную скидочную кампанию на научно-фантастическую ролевую игру The Outer Worlds 2 в цифровом магазине Steam.

Согласно информации Steam, впервые с момента выхода игры в октябре 2025 года скидка на неё достигла рекордных 60%. Это максимальный уровень снижения стоимости проекта за всё время его присутствия в магазине. Акция распространяется на стандартное издание The Outer Worlds 2.

The Outer Worlds 2 представляет собой научно-фантастическую ролевую игру от первого лица, действие которой разворачивается в колонии Аркадия, охваченной противостоянием различных фракций. Игрокам предстоит исследовать новые миры, выполнять задания, принимать решения, влияющие на развитие сюжета, и формировать собственную команду спутников. Проект предлагает разветвлённые диалоги, разнообразное вооружение, систему развития персонажа и свободу выбора способов прохождения.

Для тех, кто ранее откладывал знакомство с продолжением космической RPG от Obsidian Entertainment, нынешняя распродажа может стать подходящей возможностью. Однако торопиться всё же стоит: аттракцион невиданной щедрости заканчивается 2 декабря.