The Outer Worlds 2 все-таки получит русскую текстовую локализацию - Microsoft обновила страницу в Steam

The Outer Worlds 2 от компании Microsoft и студии Obsidian Entertainment недавно столкнулась с сильной критикой - игроки остались недовольны стоимостью игры в $80, а так же малым количеством локализаций:
Но похоже, что как минимум один недостаток Microsoft все-таки решила исправить - сегодня разработчики обновили список языков в Steam, на которые будет переведена игра. Если раньше у The Outer Worlds 2 значилось лишь 5 локализаций, то теперь их 12: в том числе игра получит текстовый перевод на русский язык. При этом указано, как и ранее, что полноценный дубляж получит лишь английская локализация.
Похоже, что компания Microsoft не планирует отказываться от русских локализаций своих игр, что определенно не может не радовать. The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября 2025 года на PC и Xbox Series X/S.
думаю над покупкой макс версии
вижу её как Вегас 2
Первая часть была средней, но вот на вторую у меня надежды
У тебя слишком много денег чувак, потрать их на уникальный опыт и осязаемые удовольствия, игры от тебя никуда не убегут, даже наоборот сэкономишь на скидках.
У меня тоже, думаю будет отличная игра, лучше первой части
То то же. Теперь можно и подумать о покупке, но 5к многовато за нее
Game Pass на полгода дешевле.
Первую та не прошел. Бросил, скука // Александр Королёв
Такая же тема не зашла вообще
Вот он настоящий Нью Вегас 2 грядет)
80$ стоит игра, из них 70 чисто на русскую локализацию затраты 100%))
Обрадовался? ))
А со старфилдом так нельзя было сделать?
Старфилд изначально была мëртвой игрой, учитывая сколько прошло не чего не изменилось.
Выйдет, глянем пиратку. Первая не впечатлила, от слова совсем. Однотипный набор предметов, которые из-за покраски различаются одним/двумя параметрами... // Иван Марков
Отлично, не нужно будет ждать левую локу.
жду 100% надеюсь будет не хуже абобы