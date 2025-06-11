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The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7.3 199 оценок

The Outer Worlds 2 все-таки получит русскую текстовую локализацию - Microsoft обновила страницу в Steam

AceTheKing AceTheKing

The Outer Worlds 2 от компании Microsoft и студии Obsidian Entertainment недавно столкнулась с сильной критикой - игроки остались недовольны стоимостью игры в $80, а так же малым количеством локализаций:

Пользователи массово критикуют Microsoft за цену в $80 для The Outer Worlds 2 и малое количество локализаций

Но похоже, что как минимум один недостаток Microsoft все-таки решила исправить - сегодня разработчики обновили список языков в Steam, на которые будет переведена игра. Если раньше у The Outer Worlds 2 значилось лишь 5 локализаций, то теперь их 12: в том числе игра получит текстовый перевод на русский язык. При этом указано, как и ранее, что полноценный дубляж получит лишь английская локализация.

Похоже, что компания Microsoft не планирует отказываться от русских локализаций своих игр, что определенно не может не радовать. The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября 2025 года на PC и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 29
Ваш комментарий
My life is a game

думаю над покупкой макс версии
вижу её как Вегас 2
Первая часть была средней, но вот на вторую у меня надежды

17
ZAUSA
вижу её как Вегас 2
12
MadPyramus

У тебя слишком много денег чувак, потрать их на уникальный опыт и осязаемые удовольствия, игры от тебя никуда не убегут, даже наоборот сэкономишь на скидках.

5
Константин335

У меня тоже, думаю будет отличная игра, лучше первой части

5
caliskan

То то же. Теперь можно и подумать о покупке, но 5к многовато за нее

9
digitalkid

Game Pass на полгода дешевле.

1
Пользователь ВКонтакте

Первую та не прошел. Бросил, скука // Александр Королёв

6
PREDATOR7706

Такая же тема не зашла вообще

5
Contriver

Вот он настоящий Нью Вегас 2 грядет)

4
Mystic_Fox

80$ стоит игра, из них 70 чисто на русскую локализацию затраты 100%))

2
ZAUSA
2
Alkobarin

Обрадовался? ))

Kamishini1993

А со старфилдом так нельзя было сделать?

2
Наркоман_Из_2018

Старфилд изначально была мëртвой игрой, учитывая сколько прошло не чего не изменилось.

Пользователь ВКонтакте

Выйдет, глянем пиратку. Первая не впечатлила, от слова совсем. Однотипный набор предметов, которые из-за покраски различаются одним/двумя параметрами... // Иван Марков

2
Nereteresis

Отлично, не нужно будет ждать левую локу.

1
Лидер Пук

жду 100% надеюсь будет не хуже абобы

1
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