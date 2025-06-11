The Outer Worlds 2 все-таки получит русскую текстовую локализацию - Microsoft обновила страницу в Steam

The Outer Worlds 2 от компании Microsoft и студии Obsidian Entertainment недавно столкнулась с сильной критикой - игроки остались недовольны стоимостью игры в $80, а так же малым количеством локализаций:

Но похоже, что как минимум один недостаток Microsoft все-таки решила исправить - сегодня разработчики обновили список языков в Steam, на которые будет переведена игра. Если раньше у The Outer Worlds 2 значилось лишь 5 локализаций, то теперь их 12: в том числе игра получит текстовый перевод на русский язык. При этом указано, как и ранее, что полноценный дубляж получит лишь английская локализация.

Похоже, что компания Microsoft не планирует отказываться от русских локализаций своих игр, что определенно не может не радовать. The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября 2025 года на PC и Xbox Series X/S.