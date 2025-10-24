ЧАТ ИГРЫ
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
6.9 275 оценок

The Outer Worlds 2 вышла в раннем доступе для обладателей премиум-издания и уже появилась в сети

monk70 monk70

The Outer Worlds 2 стала доступна покупателям Premium Edition уже сегодня, предоставляя им целых пять дней раннего доступа. На ПК игра вышла без защиты Denuvo и уже появилась в сети. Стандартное издание игры станет доступно в среду, 29 октября.

The Outer Worlds 2 получила общий рейтинг 84 на Metacritic, основанный на более чем 40 рецензиях из различных источников. Оценка Open Critic схожа: 90% критиков рекомендуют игру на основе более чем 80 рецензий, со средней оценкой 82. Для справки, первая игра, The Outer Worlds, получила общий рейтинг 85 на Metacritic и 83 на Open Critic.

endg

Погнали! Главный претендент на игру года!

Konstante

есть кряк взлом?

ОгурчикЮрец Konstante

Защиты нет, так что скоро будет взлом. Сегодня даже уже будет.

ОгурчикЮрец

А ты шутник :)

Лидер Мур

уже играю на ультрах с трассировкой, оптимизация хорошая, по игре еще не ясно, боты никакие на высокой сложности, пока изучаю

Konstante

есит кряк взолом?

Лидер Мур Konstante

у меня стим

ОгурчикЮрец

Ну у тебя и в борде 4 была топовая :) Хорошая, это уже по лучше, тут поверю.

pump_plus

Первая унылая была, особено в поселениях, больше напоминала фоллаут на каком то внеземном забытом форпосте

WerGC

у добрых людей уже есть 84гб с не большим