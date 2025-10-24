The Outer Worlds 2 вышла в раннем доступе для обладателей премиум-издания и уже появилась в сети

The Outer Worlds 2 стала доступна покупателям Premium Edition уже сегодня, предоставляя им целых пять дней раннего доступа. На ПК игра вышла без защиты Denuvo и уже появилась в сети. Стандартное издание игры станет доступно в среду, 29 октября.
The Outer Worlds 2 получила общий рейтинг 84 на Metacritic, основанный на более чем 40 рецензиях из различных источников. Оценка Open Critic схожа: 90% критиков рекомендуют игру на основе более чем 80 рецензий, со средней оценкой 82. Для справки, первая игра, The Outer Worlds, получила общий рейтинг 85 на Metacritic и 83 на Open Critic.
Погнали! Главный претендент на игру года!
есть кряк взлом?
Защиты нет, так что скоро будет взлом. Сегодня даже уже будет.
А ты шутник :)
уже играю на ультрах с трассировкой, оптимизация хорошая, по игре еще не ясно, боты никакие на высокой сложности, пока изучаю
есит кряк взолом?
у меня стим
Ну у тебя и в борде 4 была топовая :) Хорошая, это уже по лучше, тут поверю.
Первая унылая была, особено в поселениях, больше напоминала фоллаут на каком то внеземном забытом форпосте
у добрых людей уже есть 84гб с не большим