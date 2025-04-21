В новом геймплее The Outer Worlds 2 показали механику недостатков

Портал IGN опубликовал новый ролик, посвященный ролевой игре The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment. На этот раз видео посвятили обновленной механике недостатков главного героя — в сиквеле ее сильно расширили.

Если в первой части можно было свободно развивать любые навыки из дерева умений, то в сиквеле система изменится — прокачка будет зависеть от вашего стиля игры. По мере прохождения будут открываться возможности усилить персонажа, но вместе с этим появятся и новые изъяны.

Разработчики The Outer Worlds 2 отметили, что изъяны будут предлагаться игроку во время прохождения, а принимать их необязательно.

В пример авторы RPG привели два конкретных изъяна: «Солнечный взгляд» и «Язык без костей». Первый активируется, если игрок слишком долго смотрит на солнце в игре — он дает регенерацию здоровья, но ухудшает зрение и точность.

Второй изъян наказывает нетерпеливых игроков — в диалогах появляется таймер, что создает давление и может приводить к случайным выборам, влияющим на сюжет.

В продолжении The Outer Worlds игроки возьмут на себя роль агента Правления Земли. Задача протагониста — докопаться до причины возникновения разрушительных разломов, которые грозят полным уничтожением человечества.

The Outer Worlds 2 выйдет до конца 2025 года на ПК, PS5, Xbox Series X|S и в Game Pass. В июне Microsoft обещает подробную презентацию ролевой игры в рамках шоу Xbox Games Showcase.