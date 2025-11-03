В последнем патче для The Outer Worlds 2 отключили технологию PSSR на PS5 Pro, поскольку она ухудшала графику

На прошлой неделе Obsidian Entertainment выпустила новое обновление для The Outer Worlds 2, но среди новых функций выделяется одно необычное решение: удаление технологии PSSR на PS5 Pro. Масштабирование, разработанное Sony, призванное улучшить чёткость изображения и производительность, на самом деле имело обратный эффект, ухудшив качество графики в нескольких областях игры. По этой причине студия решила отключить её и временно заменить более проверенной технологией TSR.

PushSquare сообщает, что, согласно заметкам к патчу 1.0.4.1, переход на TSR решил очевидные проблемы, такие как размытая трава и рассеянный световой шум в различных сценах. TSR (Temporal Super Resolution) — это технология реконструкции изображений, основанная на анализе предыдущих кадров и обеспечивающая более предсказуемые результаты, чем PSSR, которая использует алгоритмы машинного обучения для динамического масштабирования.

Теоретически PSSR должна обеспечивать более высокое качество изображения и производительность при том же разрешении, но её реализация в The Outer Worlds 2 выявила технические ограничения. Разработчики Obsidian заявили, что планируют вернуть эту функцию после исправления ошибок и улучшения оптимизации. Тем временем, версия TSR обеспечивает более стабильное изображение и более последовательный рендеринг на PS5 Pro.

Этот случай наглядно демонстрирует деликатность интеграции новых графических технологий в кроссплатформенную игру. Даже передовые решения, такие как PSSR от Sony, без должной калибровки могут ухудшить качество изображения. Выбор Obsidian демонстрирует прагматичный подход: менее инновационная, но более стабильная технология предпочтительнее, пока новые решения не станут действительно готовыми к широкому использованию.