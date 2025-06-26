В The Outer Worlds 2 не будет загрузок при входе в здания, как в Starfield

Руководитель разработки The Outer Worlds 2 рассказал некоторые подробности про следующую игру Obsidian Entertainment. Брендон Адлер заявил, что в продолжении не будет загрузочных экранов при заходе в здания. Также авторы The Outer Worlds 2 решили переработать механику стрельбы.

Мы общались с парнями, которые делали Halo. Они дали нам кучу информации: «сфокусируйтесь на вот этих вещах, добавьте определенные вещи в настройку оружия».



Брендон Адлер, руководитель разработки The Outer Worlds 2

Obsidian посвятила много времени анализу Destiny. Разработчики остались в восторге от шутера и хотят создать механики стрельбы в схожем стиле. Также авторы RPG превратят каждое оружие в The Outer Worlds 2 в нечто уникальное.

Мы не хотели легких изменений. Теперь каждое оружие ощущается по-разному. Уникальное, созданное для разных задач. И оружие можно широко кастомизировать и улучшать.



Брендон Адлер, руководитель разработки The Outer Worlds 2

Следующая игра Obsidian выйдет 29 октября. Геймеры остались в недоумении от цены на игру. В The Outer Worlds 2 будет русский язык.