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The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7.1 208 оценок

В The Outer Worlds 2 не будет загрузок при входе в здания, как в Starfield

Solstice Solstice

Руководитель разработки The Outer Worlds 2 рассказал некоторые подробности про следующую игру Obsidian Entertainment. Брендон Адлер заявил, что в продолжении не будет загрузочных экранов при заходе в здания. Также авторы The Outer Worlds 2 решили переработать механику стрельбы.

Мы общались с парнями, которые делали Halo. Они дали нам кучу информации: «сфокусируйтесь на вот этих вещах, добавьте определенные вещи в настройку оружия».

Брендон Адлер, руководитель разработки The Outer Worlds 2

Obsidian посвятила много времени анализу Destiny. Разработчики остались в восторге от шутера и хотят создать механики стрельбы в схожем стиле. Также авторы RPG превратят каждое оружие в The Outer Worlds 2 в нечто уникальное.

Мы не хотели легких изменений. Теперь каждое оружие ощущается по-разному. Уникальное, созданное для разных задач. И оружие можно широко кастомизировать и улучшать.

Брендон Адлер, руководитель разработки The Outer Worlds 2

Следующая игра Obsidian выйдет 29 октября. Геймеры остались в недоумении от цены на игру. В The Outer Worlds 2 будет русский язык.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Вау, вот это достижение...

4
Corpsegrinder

А при чём тут Старфилд. Про этот скам никто и не вспоминает уже.

4
pyw

Вроде и в первой части нет, там большинство зданий без дверей просто

2
WerGC

прогресссс

2
Шрек и осел vs CD Project

А клоунады и СЖВ-зоопарка тоже не будет? Нормальный вид оружию и броне завезут? :с