В The Outer Worlds 2 появятся бессмертные питомцы - их можно тискать

Obsidian Entertainment рассказала, что в The Outer Worlds 2 появятся питомцы. Геймеры смогут получать их за выполненные задания и покупать у торговцев. Пушистики будут бродить по кораблю, но разместить на судне можно только одного питомца. Также их можно тискать и гладить.
Брендон Адлер, гейм-директор The Outer Worlds 2.Я думаю, что людям это нравится: заводить питомцев, гладить их. Чтобы они путешествовали с тобой всё время прохождения.
Питомцы не смогут сопровождать геймера в его приключениях за пределами корабля, а также будут бессмертными. За их безопасность и выживаемость можно не беспокоиться.
The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября на ПК и консолях. Игру уже можно предзагрузить в Game Pass. Первые обзоры новой RPG от Obsidian появятся 23 октября.
Сцуко, эта игра - парад уродов. Ничему опыт конкорда некоторых не научил.
А волосатую жопу можно?
Их? Жоп?
И их тоже. Ты против разнообразия? В средней азии это обычное дело...овечку там, ослика)
Зачем им бессмертие, если они не смогут покидать корабль?
Потому стоило их сделать смертными, чтобы можно было завести нового.