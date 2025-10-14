В The Outer Worlds 2 появятся бессмертные питомцы - их можно тискать

Геймерам нравится такая механика, уверены разработчики RPG

Obsidian Entertainment рассказала, что в The Outer Worlds 2 появятся питомцы. Геймеры смогут получать их за выполненные задания и покупать у торговцев. Пушистики будут бродить по кораблю, но разместить на судне можно только одного питомца. Также их можно тискать и гладить.

Брендон Адлер, гейм-директор The Outer Worlds 2.Я думаю, что людям это нравится: заводить питомцев, гладить их. Чтобы они путешествовали с тобой всё время прохождения.

Питомцы не смогут сопровождать геймера в его приключениях за пределами корабля, а также будут бессмертными. За их безопасность и выживаемость можно не беспокоиться.



The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября на ПК и консолях. Игру уже можно предзагрузить в Game Pass. Первые обзоры новой RPG от Obsidian появятся 23 октября.