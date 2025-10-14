ЧАТ ИГРЫ
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
В The Outer Worlds 2 появятся бессмертные питомцы - их можно тискать

Коля Черный Ястреб Коля Черный Ястреб
Геймерам нравится такая механика, уверены разработчики RPG
Геймерам нравится такая механика, уверены разработчики RPG

Obsidian Entertainment рассказала, что в The Outer Worlds 2 появятся питомцы. Геймеры смогут получать их за выполненные задания и покупать у торговцев. Пушистики будут бродить по кораблю, но разместить на судне можно только одного питомца. Также их можно тискать и гладить.

Брендон Адлер, гейм-директор The Outer Worlds 2.Я думаю, что людям это нравится: заводить питомцев, гладить их. Чтобы они путешествовали с тобой всё время прохождения.

Питомцы не смогут сопровождать геймера в его приключениях за пределами корабля, а также будут бессмертными. За их безопасность и выживаемость можно не беспокоиться.

The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября на ПК и консолях. Игру уже можно предзагрузить в Game Pass. Первые обзоры новой RPG от Obsidian появятся 23 октября.

Great-heartedElio

Сцуко, эта игра - парад уродов. Ничему опыт конкорда некоторых не научил.

7
Даздрасен Дыклоп
их можно тискать

А волосатую жопу можно?

5
hpi

Их? Жоп?

1
Даздрасен Дыклоп hpi

И их тоже. Ты против разнообразия? В средней азии это обычное дело...овечку там, ослика)

2
нитгитлистер
появятся *бессмысленные питомцы
2
NeroTrion
Питомцы не смогут сопровождать геймера в его приключениях за пределами корабля, а также будут бессмертными.

Зачем им бессмертие, если они не смогут покидать корабль?

Пушистики будут бродить по кораблю, но разместить на судне можно только одного питомца.

Потому стоило их сделать смертными, чтобы можно было завести нового.