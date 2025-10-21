В The Outer Worlds 2 разработчики обещают ещё более жёсткую сатиру на корпорации и злоупотребление властью

Сюжет The Outer Worlds характеризуется резкой критикой капитализма и того, как рынки, как правило, переплетаются с власть имущими, исключая тех, у кого её нет. The Outer Worlds 2 обещает быть ещё более критически настроенной в этом отношении, учитывая взаимоотношения между тремя фракциями, правящими колонией Аркадия, где развернётся действие игры, и роль, которую будет играть персонаж, управляемый игроком, как объяснил Game Informer Леонард Боярский, креативный директор Obsidian Entertainment.

Game Informer спросил Боярского, считает ли он, что современная реальность каким-либо образом повлияла на посыл игры, и какую роль в этом играет капитализм.

Это, к сожалению, вечные темы, с которыми нам приходится сталкиваться и дальше. Наши игры всегда затрагивали вопросы власти и баланса сил: у кого власть и как они решают ею распоряжаться, и это обычно не идёт на пользу тем, у кого её нет. Будь то Протекторат, который абсолютно авторитарен и беззастенчиво называет себя диктатурой, или «Выбор Тёти», который пытается манипулировать всем, чтобы вы чувствовали, что работаете на себя... но в конечном счёте вы просто помогаете им.

На вопрос о том, как изменения между выходом первой и второй игр повлияли на игру, Боярский объяснил, что Obsidian никогда не пытается быть «слишком современной»:

Это универсальные темы. Если мы слишком тесно привязываем их к чему-то, происходящему в мире в определённое время, они быстро устаревают. И, к сожалению, великие темы, похоже, мало меняются: история учит нас, что те, у кого есть власть, склонны злоупотреблять теми, у кого её нет.

The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября 2025 года на ПК, Xbox Series X/S, а также PlayStation 5.