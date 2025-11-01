ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
6.9 407 оценок

Выпущено исправление 1.0.4.1 для The Outer Worlds 2

monk70 monk70

Obsidian Entertainment выпустила хотфикс 1.0.4.1 для The Outer Worlds 2 и опубликовала его полное описание. Хотфикс 1.0.4.1 исправляет сбои, возникавшие при попытке загрузить сохранение с некорректными данными в избранных предметах. Оно также исправляет несколько редких сбоев. Кроме того, история разговоров больше не будет сбрасываться случайным образом во время игры, а зачищенные участки карты останутся зачищенными.

Это обновление также исправляет некоторые проблемы с заданиями. Например, игроки, у которых возникли проблемы с Инес после встречи с ней в Министерстве точности, теперь могут продолжить её спор с Милверстритом. Инес также воспроизведёт корректный вступительный диалог при первой встрече, вместо того, чтобы иногда использовать обычные реплики её компаньона. Наконец, замок Отто на станции «Свободный рынок» теперь работает корректно и может быть открыт.

Критические исправления

  • Исправление сбоев сохранений при загрузке в 100% случаев, если в данные избранных предметов попали некорректные данные.

Исправлено несколько редких сбоев.

  • (Только PS5) Исправлен сбой, возникавший при запуске игры с установленным только блоком PlayGo, и когда игрок прошёл дальше станции Horizon Point.
  • История разговоров игроков больше не будет сбрасываться в неожиданные моменты во время игры.
  • Зачищенные участки карты больше не будут сбрасываться.

Аудио/Видео

  • PS5 Pro теперь использует TSR для масштабирования, чтобы устранить размытость травы и неожиданные шумы освещения в игре.
  • Звук при двойном прыжке больше не воспроизводится на удвоенной громкости.
  • (Только Xbox) Исправлена ​​ошибка, из-за которой мог появляться синий шум по краям травы и на мониторах компьютеров.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

6
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Andrey Nikiforov

Ещё бы уровень сложности понизили до привычного в этом жанре