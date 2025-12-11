Вышло обновление 1.0.6.0 для The Outer Worlds 2

Компания Obsidian Entertainment выпустила обновление 1.0.6.0 для The Outer Worlds 2 и поделилась полным списком изменений.

Патч 1.0.6.0 исправляет множество ошибок, о которых сообщали игроки. Например, он предотвращает застревание Найлса в первой комнате-ловушке. Он также исправляет проблему, из-за которой переключатели и рычаги могли перестать работать, если вы сохранили игру во время их движения. Кроме того, задания теперь будут корректно обновляться после выполнения задач по уничтожению.

Компаньоны теперь будут корректно отображаться на корабле игрока. Вы также получите надлежащее вознаграждение за сбор всех выпусков Science Adventures Quarterly. Игроки, создающие противоядие для разработчика продукта Омида Ормсби, больше не будут заблокированы от получения необходимых химикатов. Кроме того, перк «Сталкер» теперь работает более стабильно.

Патч 1.0.6.0 также исправляет сбой, который мог произойти при открытии некоторых меню с включённой трассировкой лучей. Он добавляет новую настройку, позволяющую изменять интенсивность бликов. Обновление также исправляет некоторые проблемы с текстурами, которые появлялись на некоторых ПК. Патч включает изменения для уменьшения заикания на некоторых уровнях и делает звуки шагов более стабильными. Он также исправляет проблемы с мерцанием света, которые могли возникать при трассировке лучей. Наконец, пользователи AMD теперь могут использовать опцию FSR.

В общей сложности разработчики внесли более 250 изменений, исправлений и доработок.