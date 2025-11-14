За 2 недели количество игроков The Outer Words 2 упало ниже Fallout: New Vegas 15-летней давности

The Outer Worlds 2 от студии Obsidian Entertainment, создателей Fallout: New Vegas, вышла 29 октября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S и максимальное количество одновременных игроков в Steam достигло 18251 вскоре после запуска. Однако спустя две недели, к 13 ноября, ситуация изменилась. Согласно данным SteamDB, 24-часовой пик для The Outer Worlds 2 составил всего 5555 игроков, а текущий - 4695. В то же время у Fallout: New Vegas (выпущенной в октябре 2010 года) пик за сутки - 5606, текущий - 5286.
Игроки отмечают, что хоть игра и получила положительные отзывы, интерес к ней в Steam оказался довольно низким. Некоторые связывают это с тем, что игра доступна в Game Pass, хотя Fallout: New Vegas тоже там доступен.
Fallout: New Vegas держит около 5000+ игроков ежедневно даже спустя 15 лет, что подчеркивает ее культовый статус. У The Outer Worlds 2 средний онлайн за 30 дней - около 8153 игроков, но быстрый спад вызывает вопросы о долгосрочной популярности.
Так игра кал, абоба в космосе... неужели разрабы не понимают что игры для заднеприводных мало кого интересуют
Каждый раз одно и тоже, ну неужели не понятно что игра одиночная и такие игры обычно проходят и все? От того и онлайн упал то что кто хотел уже прошли игру
а Нью Вегас так и не могут пройти, вот и играют люди. Это с качеством игры не связано. Абоба лучше Вегаса.
Есть некоторые исключения из этого, но их мало. В основном такие игры проходят и онлайн падает
Ну так все кто хотел, уже её прошли (игра относительно нишевая), а Фолыч (тем более Вегас), имеют намного большую аудиторию (+ многие вернулись после сериала).
А ещё она стоит 70 бачей, в отличии от копеечного Фаллаута, который многие уже давно купили себе в стиме и играют там.
Именно поэтому большинство играет в эту игру в геймпассе, а не покупает в стиме
+какой ни какой модинг на костылях
кому не пофиг на онлайн в стиме? игра в майк сторе, в батлнете в котором открываешь и она буквально третья в списке по популярности после колды и вовки, игра в геймпассе на пк который каждый месяц приносит майкам по 420 миллионов, даже смысла нет в принципе думать игра окупилась или нет в стиме, она с одного пасса за один месяц 5тикратно свои бюджеты отбила, сейчас основные магазины и аудитория майков и иксбокс там, свидетели стима как обычно делают вид что стим единственный магазин на пк, и нет кучи народу которые покупают игры или подписку в других магазинах
Всем, кто хоть как-то вовлечен в видеоигровую индустрию и иртересуется разработкой, а не просто с геймпадом др*чится не пофиг на онлайн в стиме. Реалии таковы, что если ты плохо продался в стиме, то ты плохо продался везде. Если ты не появился в стиме, ты умер, если ты не делаешь ставку на стим, ты не зарабатывешь. Геймпас же - уботочная история и еще 10 лет будет таковой оставаться (пока игровое подразделение майкрософт не отобьет покупку всех студий своих студий). Посмотри долю рынка в количественном соотношении, сколько занимает хбокс, спойлер - это самая нишевая консоль. А теперь еще пораскинь(если есть чем) на сколько уботочно для самой студии, когда твоя игра бесплатно в геймпсе появляется прямо в день релиза. Не будь майкросфот владельцем, обсидиан подняли бы куда больше денег, поставить станлартный ценник в 40 бачей.
Прошёл и удалил. Делать там больше нечего.
Г*вно просто от дизайна всего и вся, до сюжета и геймплея
Так все знают, что игру ещё допиливать буду. Глянули и ждут полную версию.
это буквально евнух от мира видео игр, сделанный из ассетов анрил 5, ноль развития, ноль новых идей, боже по сравнению с первой частью она ещё хуже стала
так а все кричали, что игра топ, отзывы топ
как так-то теперь, оказывается не дотягивает до уровня того что было 15 лет назад?
стим, конечно, не центр вселенной, но онлайн в других сервисах уж точно не выше чем там, даже суммарно, а "неучтённые пиратские копии" как показатель успеха - ну это серый "бесплатный" успех, реальный можно было бы узнать, спроси каждого пирата после этого "купил ты игру, если она тебе понравилась, чтоб разработчики не канули в бездну?"
Это душное де... мо не каждый выдержит.