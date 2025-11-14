За 2 недели количество игроков The Outer Words 2 упало ниже Fallout: New Vegas 15-летней давности

The Outer Worlds 2 от студии Obsidian Entertainment, создателей Fallout: New Vegas, вышла 29 октября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S и максимальное количество одновременных игроков в Steam достигло 18251 вскоре после запуска. Однако спустя две недели, к 13 ноября, ситуация изменилась. Согласно данным SteamDB, 24-часовой пик для The Outer Worlds 2 составил всего 5555 игроков, а текущий - 4695. В то же время у Fallout: New Vegas (выпущенной в октябре 2010 года) пик за сутки - 5606, текущий - 5286.

Игроки отмечают, что хоть игра и получила положительные отзывы, интерес к ней в Steam оказался довольно низким. Некоторые связывают это с тем, что игра доступна в Game Pass, хотя Fallout: New Vegas тоже там доступен.



Fallout: New Vegas держит около 5000+ игроков ежедневно даже спустя 15 лет, что подчеркивает ее культовый статус. У The Outer Worlds 2 средний онлайн за 30 дней - около 8153 игроков, но быстрый спад вызывает вопросы о долгосрочной популярности.