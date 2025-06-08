ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7.5 188 оценок

Задорный геймплейный трейлер The Outer Worlds 2 раскрыл дату выхода в конце октября 2025 года

butcher69 butcher69

Obsidian Entertainment официально представила The Outer Worlds 2 на Xbox Games Showcase 2025 — и поклонники могут радоваться: продолжение популярной научно-фантастической RPG выйдет уже 29 октября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

Новый трейлер показал свежий геймплей с акцентом на фракции, сражения с роботами, взаимодействие с колоритными персонажами и улучшенную вариативность. Судя по всему, вторая часть исправляет недостатки оригинала: от шаблонных квестов до ограниченных решений в диалогах.

Игра предложит полную свободу выбора: вы сможете решать задачи дипломатично, с боем или с помощью хитроумных технологий. Компаньоны с собственными целями, новое оружие, обновлённая RPG-система и сканер N-Ray для головоломок сделают приключение ещё глубже. И, конечно, фирменный сатирический юмор остался на месте.

Сразу после шоу состоится отдельный Direct, посвящённый игре.

19
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Ahnx

Именно это и ожидал. Ни о чём.

8
PanKotovsky
Судя по всему, вторая часть исправляет недостатки оригинала: от шаблонных квестов до ограниченных решений в диалогах.

Прям из трейлера это поняли, да? Просто я - нет.

С каждым трейлером все хуже и хуже. Они решили повторить успех Фейлгарда, Авоведе и Конкорда, я так понимаю.

Ну бог в помощь, че!

5
Ded Chelyabinsk

Уровень 2006 года

5
WerGC

визуал из прошлого позор

3
XerographicTazan

борделендс передает привет, смотрел шортс по пушкам, сложилось впечатление от 1 части до 3 тупо картинка четче стала

malars0
Игра предложит полную свободу выбора: вы сможете решать задачи дипломатично, с боем или с помощью хитроумных технологий. Компаньоны с собственными целями, новое оружие, обновлённая RPG-сист

так то то же самое обещали и перед первой...

1
pirlovcin

пусть фанатики нью-вегаса хавают,они всегда говорили ,что эти ребята ху.ню не сделают

1
Злой Дух Ямбуя

Там разработчики 99,9% уже не те, кто делал Нью Вегас-)) От той команды, что делала Вегас один разносчик пиццы остался-))

Corpsegrinder

Цветовая гамма из цикла "Вырви глаз". Ну ничего, лишь бы сюжет был не скам.

Walcraft

У них в прошлой игре был сюжет скам,, а в этой то же самое будет

4
sapov Walcraft

У них в последних играх трёх сюжет везде Скам. Так что надежд на эту игру нет

4
Walcraft sapov

Ну им нравится быть скам разработчиками, в принципе все сейчас такие

vfa19

Почти на мою днюху...ну ладно...

ka27

Боишься, что выход этой игры тебе праздник испортит :)

1
My life is a game

цена 6-8к и без русского языка)
как думаете перевод кто то делать будет?

finiwnik

да сделают нейроперевод на коленке. Большего и не надо.

My life is a game finiwnik

он хе херовый как правило

Злой Дух Ямбуя

Что?? За вот это 8К ??? Да ей цена, кусок не доеденной шаурмы-))

XerographicTazan

единственная игра, где прожимал, не вчитываясь в диалоги, душная какая та 1ая часть

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ