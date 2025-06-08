Задорный геймплейный трейлер The Outer Worlds 2 раскрыл дату выхода в конце октября 2025 года

Obsidian Entertainment официально представила The Outer Worlds 2 на Xbox Games Showcase 2025 — и поклонники могут радоваться: продолжение популярной научно-фантастической RPG выйдет уже 29 октября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
Новый трейлер показал свежий геймплей с акцентом на фракции, сражения с роботами, взаимодействие с колоритными персонажами и улучшенную вариативность. Судя по всему, вторая часть исправляет недостатки оригинала: от шаблонных квестов до ограниченных решений в диалогах.
Игра предложит полную свободу выбора: вы сможете решать задачи дипломатично, с боем или с помощью хитроумных технологий. Компаньоны с собственными целями, новое оружие, обновлённая RPG-система и сканер N-Ray для головоломок сделают приключение ещё глубже. И, конечно, фирменный сатирический юмор остался на месте.
Сразу после шоу состоится отдельный Direct, посвящённый игре.
Именно это и ожидал. Ни о чём.
Прям из трейлера это поняли, да? Просто я - нет.
С каждым трейлером все хуже и хуже. Они решили повторить успех Фейлгарда, Авоведе и Конкорда, я так понимаю.
Ну бог в помощь, че!
Уровень 2006 года
визуал из прошлого позор
борделендс передает привет, смотрел шортс по пушкам, сложилось впечатление от 1 части до 3 тупо картинка четче стала
так то то же самое обещали и перед первой...
пусть фанатики нью-вегаса хавают,они всегда говорили ,что эти ребята ху.ню не сделают
Там разработчики 99,9% уже не те, кто делал Нью Вегас-)) От той команды, что делала Вегас один разносчик пиццы остался-))
Цветовая гамма из цикла "Вырви глаз". Ну ничего, лишь бы сюжет был не скам.
У них в прошлой игре был сюжет скам,, а в этой то же самое будет
У них в последних играх трёх сюжет везде Скам. Так что надежд на эту игру нет
Ну им нравится быть скам разработчиками, в принципе все сейчас такие
Почти на мою днюху...ну ладно...
Боишься, что выход этой игры тебе праздник испортит :)
цена 6-8к и без русского языка)
как думаете перевод кто то делать будет?
да сделают нейроперевод на коленке. Большего и не надо.
он хе херовый как правило
Что?? За вот это 8К ??? Да ей цена, кусок не доеденной шаурмы-))
единственная игра, где прожимал, не вчитываясь в диалоги, душная какая та 1ая часть