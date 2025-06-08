Задорный геймплейный трейлер The Outer Worlds 2 раскрыл дату выхода в конце октября 2025 года

Obsidian Entertainment официально представила The Outer Worlds 2 на Xbox Games Showcase 2025 — и поклонники могут радоваться: продолжение популярной научно-фантастической RPG выйдет уже 29 октября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

Новый трейлер показал свежий геймплей с акцентом на фракции, сражения с роботами, взаимодействие с колоритными персонажами и улучшенную вариативность. Судя по всему, вторая часть исправляет недостатки оригинала: от шаблонных квестов до ограниченных решений в диалогах.

Игра предложит полную свободу выбора: вы сможете решать задачи дипломатично, с боем или с помощью хитроумных технологий. Компаньоны с собственными целями, новое оружие, обновлённая RPG-система и сканер N-Ray для головоломок сделают приключение ещё глубже. И, конечно, фирменный сатирический юмор остался на месте.

Сразу после шоу состоится отдельный Direct, посвящённый игре.