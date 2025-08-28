Журналисты поделились первыми впечатлениями от The Outer Worlds 2: намечается неплохой сиквел

Западные СМИ (PC Gamer, Gamespot, Push Square) поделились первыми впечатлениями от The Outer Worlds 2, получив доступ к прологу новой научно-фантастической RPG от Obsidian Entertainment.
Главное из превью:
- Новая система персонажа: атрибутов больше нет, вместо них - предыстория, положительные и отрицательные черты, а также ключевые навыки.
- Навыки стали проще, но каждый уровень теперь заметно влияет на геймплей и открывает уникальные варианты прохождения.
- Необычная кастомизация: роботизированные протезы рук и ног.
- Вариативность миссий: задачи можно решать дипломатией, взломом или боем. Например, убедить охранника, взломать дверь или спровоцировать роботов.
- В игре доступен вид от третьего лица, но итоговое качество анимаций пока вызывает вопросы.
- Журналисты отмечают яркий визуальный стиль, проработанные анимации и кинематографичные ракурсы в диалогах.
- Система боя сохранила возможность замедления времени. Игрок волен выбирать между скрытностью, дипломатией и штурмом.
- Баланс пока сырой: обычный уровень слишком лёгкий, а сложный - чрезмерно жёсткий.
- Обозреватели сравнивают сиквел с удачными продолжениями вроде Mass Effect 2 или Batman: Arkham City, когда идеи первой части раскрываются в полной мере.
- Журналист PC Gamer прошёл пролог трижды разными сборками и отметил, что впечатления оказались сильнее, чем от первой игры в 2019 году.
Релиз The Outer Worlds 2 состоится 29 октября 2025 года на PC, Xbox Series X/S и PS5. С первого дня игра будет доступна в Game Pass.
Визуально просто конфетка! В этой игре удачно стилизована графика на основе стилей ар-деко, дизельпанк и ретрофутуризм. Будет настоящим блокбастером.
да пофиг если честно. без напарников всё равно веселее
4 женщины и киркоров, мдэээээмс
Это 5 женщин получается или 4 женщины + 1 баба.
Ох уж эти журналисты... Новый Авовед, судя по напарникам.
Надеюсь вторая часть круче будет первой!