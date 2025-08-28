ЧАТ ИГРЫ
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7 223 оценки

Журналисты поделились первыми впечатлениями от The Outer Worlds 2: намечается неплохой сиквел

AceTheKing AceTheKing

Западные СМИ (PC Gamer, Gamespot, Push Square) поделились первыми впечатлениями от The Outer Worlds 2, получив доступ к прологу новой научно-фантастической RPG от Obsidian Entertainment.

Главное из превью:

  • Новая система персонажа: атрибутов больше нет, вместо них - предыстория, положительные и отрицательные черты, а также ключевые навыки.
  • Навыки стали проще, но каждый уровень теперь заметно влияет на геймплей и открывает уникальные варианты прохождения.
  • Необычная кастомизация: роботизированные протезы рук и ног.
  • Вариативность миссий: задачи можно решать дипломатией, взломом или боем. Например, убедить охранника, взломать дверь или спровоцировать роботов.
  • В игре доступен вид от третьего лица, но итоговое качество анимаций пока вызывает вопросы.
  • Журналисты отмечают яркий визуальный стиль, проработанные анимации и кинематографичные ракурсы в диалогах.
  • Система боя сохранила возможность замедления времени. Игрок волен выбирать между скрытностью, дипломатией и штурмом.
  • Баланс пока сырой: обычный уровень слишком лёгкий, а сложный - чрезмерно жёсткий.
  • Обозреватели сравнивают сиквел с удачными продолжениями вроде Mass Effect 2 или Batman: Arkham City, когда идеи первой части раскрываются в полной мере.
  • Журналист PC Gamer прошёл пролог трижды разными сборками и отметил, что впечатления оказались сильнее, чем от первой игры в 2019 году.

Релиз The Outer Worlds 2 состоится 29 октября 2025 года на PC, Xbox Series X/S и PS5. С первого дня игра будет доступна в Game Pass.

Алексий Бяконт

Визуально просто конфетка! В этой игре удачно стилизована графика на основе стилей ар-деко, дизельпанк и ретрофутуризм. Будет настоящим блокбастером.

6
Tommy451
4
нитгитлистер

да пофиг если честно. без напарников всё равно веселее

3
Hevin

4 женщины и киркоров, мдэээээмс

5
ZAUSA Hevin
4 женщины и киркоров

Это 5 женщин получается или 4 женщины + 1 баба.

1
Кей Овальд

Ох уж эти журналисты... Новый Авовед, судя по напарникам.

3
-----DragoN-----

Надеюсь вторая часть круче будет первой!

2
Just Pancake
Журналисты поделились