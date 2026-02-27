Chpok Street и VoicePlay выпустили озвучку на Outlast: Whistleblower

Мы рады вам сообщить, что озвучка на DLC к Outlast готова!
- Дата релиза - 27.02.2026
- Версия озвучки - 1.0 от 27.02.2026
- Исполняемый файл - полная озвучка DLC
- Тип русификатора - русификатор звука
- Имеется синхронизация субтитров с озвучкой
Надо пройти послушать как оно будет
Так можно просто видео выше посмотреть , чтобы оценить
А Chpok Square когда свою озвучку выпустят ?