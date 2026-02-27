ЧАТ ИГРЫ
Outlast 04.09.2013
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица
Chpok Street и VoicePlay выпустили озвучку на Outlast: Whistleblower

Chpok Street Chpok Street

Мы рады вам сообщить, что озвучка на DLC к Outlast готова!

Outlast: Whistleblower "Русификатор звука" [v1.0] {VoicePlay&Chpok Street}
  • Дата релиза - 27.02.2026
  • Версия озвучки - 1.0 от 27.02.2026
  • Исполняемый файл - полная озвучка DLC
  • Тип русификатора - русификатор звука
  • Имеется синхронизация субтитров с озвучкой
Комментарии:  3
Mad_cloud

Надо пройти послушать как оно будет

1
Giggity

Так можно просто видео выше посмотреть , чтобы оценить

Голубая Лагуна

А Chpok Square когда свою озвучку выпустят ?