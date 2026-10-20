Издатели не верили в Outlast и предпочитали вкладываться в мобильные игры

Сегодня Outlast считается одной из известных хоррор-серий, но её создание едва не сорвалось из-за нехватки денег. Сооснователь Red Barrels Филипп Морен рассказал GameSpot, что издатели не хотели финансировать проект, предпочитая вкладывать средства в мобильные игры.

После ухода из Ubisoft Морен собрал команду из десяти разработчиков и решил создать хоррор. Однако издатели не проявили интереса к проекту. По словам Морена, они предпочитали вложить 500 тысяч долларов в десять мобильных игр, а не выделять такую сумму на Outlast. Команде пришлось самостоятельно разбираться в издательском деле, маркетинге и продажах.

В итоге разработчики получили миллион долларов от канадской программы поддержки медиаиндустрии Canada Media Fund. Но этих денег не хватило: сотрудникам пришлось потратить личные сбережения, использовать кредитные карты и даже заложить собственные дома. «На кону было практически всё», — вспоминает Морен. Команда спешила закончить игру, пока не закончились средства.

Риск окупился: за первые пять месяцев Outlast разошлась тиражом в 400 тысяч копий, а к 2018 году продажи достигли 15 миллионов. Успех положил начало целой франшизе, последним крупным проектом которой стала многопользовательская The Outlast Trials. Недавно она установила рекорд в Steam — почти 148 тысяч игроков одновременно.