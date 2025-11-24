Outlast: Whistleblower - демонстрационный трейлер русского дубляжа от Voice Play и Chpok Street

Студия озвучки Voice Play совместно с Chpok Street выпустила демонстрационный трейлер русского дубляжа по Outlast: Whistleblower. Проект создаётся как авторская локализация, ориентированная не на буквальный перевод, а на точное воспроизведение атмосферы оригинала, включая подачу, интонации и характеры персонажей.

Демонстрационный ролик представляет небольшую, но законченно поставленную сцену, созданную специально для презентации качества озвучки. Сценарий, монтаж и визуальная часть были подготовлены с нуля, чтобы адаптировать материал под выбранный состав актёров и соответствующее настроение.

Автор идеи проекта — Александр Журба.

Сценарий и постановка трейлера — Боярский Павел (глава студии Chpok Street).

Сведение и работа со звуком — Роман Хван.

Спонсор проекта — Loportex.

Актёрский состав демонстрационного трейлера:

Кирилл Каллаш

Николай Скитченко

Макар Клепнёв

Кирилл Зуев

Михаил Чадов

Дмитрий Мальков

Виктор Стойко

Егор Николаев

@Yeti_VO

MatrixX

Чегринец Денис

Каждый голос подбирался под конкретный типаж из Whistleblower — от работников комплекса до ключевых персонажей сюжетной линии. В трейлере представлены лишь некоторые актёры, но команда планирует расширяться по мере развития проекта.

О задачах демонстрации

Трейлер служит не только презентацией, но и тестом звуковых решений:

— распределения тембра голосов;

— соответствия эмоциональной подачи оригинальным сценам;

— качества шумов, фона и обработки реплик;

— общего восприятия русской версии в хоррор-стилистике.

Особое внимание уделено сохранению ощущения давления, тревоги и нестабильности, свойственных Whistleblower.

Видео

Демонстрационный трейлер: