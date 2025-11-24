Outlast: Whistleblower - демонстрационный трейлер русского дубляжа от Voice Play и Chpok Street

Студия озвучки Voice Play совместно с Chpok Street выпустила демонстрационный трейлер русского дубляжа по Outlast: Whistleblower. Проект создаётся как авторская локализация, ориентированная не на буквальный перевод, а на точное воспроизведение атмосферы оригинала, включая подачу, интонации и характеры персонажей.
Демонстрационный ролик представляет небольшую, но законченно поставленную сцену, созданную специально для презентации качества озвучки. Сценарий, монтаж и визуальная часть были подготовлены с нуля, чтобы адаптировать материал под выбранный состав актёров и соответствующее настроение.
Автор идеи проекта — Александр Журба.
Сценарий и постановка трейлера — Боярский Павел (глава студии Chpok Street).
Сведение и работа со звуком — Роман Хван.
Спонсор проекта — Loportex.
Актёрский состав демонстрационного трейлера:
- Кирилл Каллаш
- Николай Скитченко
- Макар Клепнёв
- Кирилл Зуев
- Михаил Чадов
- Дмитрий Мальков
- Виктор Стойко
- Егор Николаев
- @Yeti_VO
- MatrixX
- Чегринец Денис
Каждый голос подбирался под конкретный типаж из Whistleblower — от работников комплекса до ключевых персонажей сюжетной линии. В трейлере представлены лишь некоторые актёры, но команда планирует расширяться по мере развития проекта.
О задачах демонстрации
Трейлер служит не только презентацией, но и тестом звуковых решений:
— распределения тембра голосов;
— соответствия эмоциональной подачи оригинальным сценам;
— качества шумов, фона и обработки реплик;
— общего восприятия русской версии в хоррор-стилистике.
Особое внимание уделено сохранению ощущения давления, тревоги и нестабильности, свойственных Whistleblower.
Видео
Демонстрационный трейлер:
что-то вы опоздали с озвучкой , кто хотел уже прошел сто раз игру и смысла в озвучке не вижу) вряд ли кто то будет в это снова играть. А так молодцы, что делаете озвучки для игр
Актуально👍🏻