Outlast 04.09.2013
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица
8.7 2 921 оценка

VoicePlay показала пробную русскую озвучку Outlast: Whistleblower

VoicePlay Studios VoicePlay Studios

Мы выпустили пробную версию русской озвучки для Outlast: Whistleblower. Это не финальный релиз, а демонстрация того, как дубляж будет звучать в игре.

Озвучка находится на раннем этапе — возможны недочёты в переводе и звучании, над которыми мы продолжаем работу. После прохождения будем рады вашим отзывам о локализации, озвучке и подборе актёров.

Финальная версия дубляжа выйдет в бесплатный доступ после официального релиза. Собранные средства пойдут на наши будущие проекты.

Пробная версия доступна по ссылке:

Спойлер

https://boosty.to/voiceplay_studios/posts/a1c1fe10-e929-42ad-bfdb-3ee9076b105b?share=post_link

Giggity

Кидайте видос сюда, я не буду переходить по ещё ссылкам ради видоса

VoicePlay Studios

Там не видео, а полноценные файлы для Outlast, которые выложены у нас на Boosty. (С инструкцией по установке)

Вадим Якимов VoicePlay Studios

да нафига этот шлак, лучше виар игры переводите..)

muxamor2011 VoicePlay Studios

С Firewatch я так понимаю все ? судя по тому что с апреля о ней тишина, я так понимаю озвучки не будет ?