VoicePlay показала пробную русскую озвучку Outlast: Whistleblower

Мы выпустили пробную версию русской озвучки для Outlast: Whistleblower. Это не финальный релиз, а демонстрация того, как дубляж будет звучать в игре.

Озвучка находится на раннем этапе — возможны недочёты в переводе и звучании, над которыми мы продолжаем работу. После прохождения будем рады вашим отзывам о локализации, озвучке и подборе актёров.

Финальная версия дубляжа выйдет в бесплатный доступ после официального релиза. Собранные средства пойдут на наши будущие проекты.

Пробная версия доступна по ссылке:

