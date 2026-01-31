VoicePlay показала пробную русскую озвучку Outlast: Whistleblower

Мы выпустили пробную версию русской озвучки для Outlast: Whistleblower. Это не финальный релиз, а демонстрация того, как дубляж будет звучать в игре.
Озвучка находится на раннем этапе — возможны недочёты в переводе и звучании, над которыми мы продолжаем работу. После прохождения будем рады вашим отзывам о локализации, озвучке и подборе актёров.
Финальная версия дубляжа выйдет в бесплатный доступ после официального релиза. Собранные средства пойдут на наши будущие проекты.
Пробная версия доступна по ссылке:
https://boosty.to/voiceplay_studios/posts/a1c1fe10-e929-42ad-bfdb-3ee9076b105b?share=post_link
Кидайте видос сюда, я не буду переходить по ещё ссылкам ради видоса
Там не видео, а полноценные файлы для Outlast, которые выложены у нас на Boosty. (С инструкцией по установке)
да нафига этот шлак, лучше виар игры переводите..)
С Firewatch я так понимаю все ? судя по тому что с апреля о ней тишина, я так понимаю озвучки не будет ?