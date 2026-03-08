Анонс возобновления работы над русским дубляжом Outlast 2 от VoicePlay

Доброго времени суток, друзья! На связи VoicePlay Studios. 🎙

Некоторое время назад работа над русским дубляжом Outlast 2 была поставлена на паузу. Но сегодня у нас есть отличная новость для всех поклонников серии и качественной локализации.

Мы официально возобновляем работу над русским дубляжом Outlast 2!

Проект снова в активной стадии производства, и наша команда возвращается к работе, чтобы подарить вам возможность пройти эту жуткую, напряжённую и атмосферную историю полностью на русском языке.

Отдельно хотим выразить огромную благодарность человеку, благодаря которому работа над проектом вновь стала возможной — Марк (Loportex)

Его поддержка позволяет нам продолжать развивать проект и двигаться к релизу дубляжа. Искренне благодарим за помощь и доверие!

В ближайшее время мы будем делиться новостями о ходе работы, показывать фрагменты озвучки, знакомить вас с актёрами дубляжа и постепенно раскрывать больше деталей о проекте.

Если вы уже успели пройти Outlast: Whistleblower с нашим дубляжом — самое время готовиться к новому погружению в мир ужаса. А если нет — у вас ещё есть время наверстать перед релизом Outlast 2 в нашей озвучке.

Следите за обновлениями:

Спасибо всем, кто поддерживает нас и ждёт релиза. Впереди ещё много работы… и много страха.

С уважением, VoicePlay Studios.