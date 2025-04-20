VoicePlay и AniCore создают русскую локализацию Outlast 2 - хоррор станет ближе!

Фанаты хорроров, держитесь крепче! Студии VoicePlay и AniCore объединили силы и усердно работают над русской локализацией Outlast 2, одной из самых пугающих игр современности. Скоро вы сможете пройти через жуткие испытания Блейка Лангерманна, наслаждаясь атмосферой ужаса на родном языке!

Outlast 2, разработанная Red Barrels, переносит игроков в пустыню Аризоны, где религиозный культ и мрачные тайны создают по-настоящему гнетущую атмосферу. Игра славится своим напряженным геймплеем, где вам предстоит прятаться, убегать и выживать с минимальными средствами — камерой и собственным страхом. С момента выхода в 2017 году Outlast 2 завоевала любовь фанатов жанра, и теперь, благодаря VoicePlay и AniCore, русскоязычные игроки получат полноценный перевод, который сделает погружение еще глубже.

Что мы готовим?

Команды VoicePlay и AniCore трудятся над качественной локализацией, чтобы передать весь ужас и эмоции оригинала:

Полный перевод интерфейса, субтитров и внутриигровых текстов.

Тщательная адаптация диалогов, сохраняющая мрачную атмосферу и психологическую глубину сюжета.

Внимание к деталям: от записок и документов до криков культистов — все будет на русском.

Мы понимаем, насколько важна точная передача настроения в хорроре, поэтому работаем с душой, чтобы каждый шорох и каждая строка звучали естественно и усиливали страх.

Почему это круто?

Outlast 2 — это не просто игра, а эмоциональный аттракцион. Вас ждут:

Захватывающий сюжет о выживании и безумии.

Густая атмосфера, где каждый угол скрывает угрозу.

Уникальный геймплей с камерой ночного видения, которая держит в напряжении.

Русская локализация от VoicePlay и AniCore уберет языковой барьер, позволяя сосредоточиться на истории и выживании. Больше не придется отвлекаться на перевод в голове — просто бегите, прячьтесь и бойтесь!

Как идет работа?

Сейчас мы на этапе активной разработки: переводим тексты, адаптируем культурные нюансы и тестируем первые версии. VoicePlay отвечает за текстовую локализацию и координацию, а AniCore привносит свой опыт в адаптацию и редактуру, чтобы диалоги звучали живо и пугающе. Это кропотливый процесс, но мы хотим, чтобы результат оправдал ожидания всех фанатов.

Когда ждать релиз?

Пока точной даты нет, но мы делаем все возможное, чтобы выпустить локализацию как можно скорее. Следите за обновлениями на PlayGround.ru — мы будем делиться новостями о прогрессе, анонсировать этапы тестирования и, конечно, объявим о релизе. Как только русификатор будет готов, мы предоставим ссылку для скачивания и подробные инструкции по установке.

Как поддержать?

Ваша поддержка невероятно важна! Делитесь своими ожиданиями в комментариях: что вы хотите увидеть в локализации? Какие моменты Outlast 2 вас больше всего впечатлили? Может, у вас есть идеи, как сделать перевод еще лучше? Пишите — VoicePlay и AniCore читают все отзывы и готовы к диалогу.

Также не забывайте рассказывать друзьям о нашей работе — чем больше игроков узнают о проекте, тем громче будет релиз! Если вы хотите быть в курсе новостей, следите за нашими анонсами на PlayGround.ru.

Спасибо, что вы с нами! Готовьтесь к кошмарному путешествию в Outlast 2 на русском языке с VoicePlay и AniCore. Скоро будет страшно… и круто! 😱

Оставайтесь на связи, чтобы не пропустить новости о релизе русификатора!