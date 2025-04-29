VoicePlay: Новости о дубляже Outlast 2 и Firewatch

Привет, геймеры! Команда VoicePlay делится обновлениями о работе над русским дубляжом для Outlast 2 и Firewatch. Мы уже анонсировали эти проекты, и теперь хотим рассказать, как продвигается процесс!
В Outlast 2 мы создаём озвучку, которая усилит мрачную атмосферу каждого шороха и крика. Для Firewatch тщательно прорабатываем эмоции героев, чтобы вы смогли прожить их историю в живописных лесах.
Наша цель — подарить вам дубляж, который сделает эти игры ещё ярче на русском языке. И здесь нам очень нужна ваша поддержка!
Как помочь проекту:
- Делитесь новостями в соцсетях: следите за нами в Telegram и VK.
- Пишите отзывы и пожелания в комментариях — это мотивирует команду!
- Если хотите поддержать нас финансово, загляните на нашу страницу Boosty, либо разово на Donatty — каждый донат помогает ускорить работу.
Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь на наши соцсети, делитесь идеями в комментариях и расскажите, что ждёте от дубляжей Outlast 2 и Firewatch!
И ни слова не сказали кроме "дайтеденяк"
Спасибо за твой интерес и за то, что следишь за нашими проектами! 😊 Понимаем, что хочется больше конкретики, и мы правда ценим твою вовлечённость. На данный момент мы активно работаем над записью озвучки для ключевых сцен в Outlast 2 и Firewatch, но процесс требует времени, чтобы всё получилось на высоком уровне. Мы не хотим торопиться и выдавать сырой результат — качество для нас в приоритете. Скоро поделимся более подробными новостями о прогрессе, так что следи за обновлениями! Если есть идеи или пожелания по дубляжу, с радостью выслушаем. Ещё раз спасибо за поддержку! 🙏