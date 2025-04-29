VoicePlay: Новости о дубляже Outlast 2 и Firewatch

Привет, геймеры! Команда VoicePlay делится обновлениями о работе над русским дубляжом для Outlast 2 и Firewatch. Мы уже анонсировали эти проекты, и теперь хотим рассказать, как продвигается процесс!

В Outlast 2 мы создаём озвучку, которая усилит мрачную атмосферу каждого шороха и крика. Для Firewatch тщательно прорабатываем эмоции героев, чтобы вы смогли прожить их историю в живописных лесах.

Наша цель — подарить вам дубляж, который сделает эти игры ещё ярче на русском языке. И здесь нам очень нужна ваша поддержка!

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