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The Outlast Trials 18.05.2023
Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, Кооператив
7.6 168 оценок

Авторы The Outlast Trials анонсировали "важную трансляцию" для The Game Awards

butcher69
Новости

Церемония вручения наград Game Awards уже не за горами, она состоится уже сегодня ночью в 03:30 по московскому времени. На церемонии будут представлены такие игры, как Guilty Gear Strive и другие, и вы можете добавить в этот список The Outlast Trials от Red Barrels. В своем твиттере разработчик сообщил о "важной трансляции" на выставке: в гостиничном номере и на телевизоре будет изображен логотип корпорации Murkoff.

Муркофф - антагонист The Outlast Trials, кооперативного хоррор-экшена Red Barrels, в котором игроки объединяются, чтобы выжить в различных ужасающих клинических испытаниях. Последнее обновление добавило в игру новый уровень, "Недельные программы", новые предметы, новую мини-игру для "Комнаты сна" и многое другое. Возможно, эта трансляция если и не сообщит о сроках выхода 1.0, то, во всяком случае, даст представление о следующем обновлении.

Outlast Trials доступна для ПК через ранний доступ Steam и за первую неделю разошлась тиражом более 500 000 копий.

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