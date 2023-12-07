Авторы The Outlast Trials анонсировали "важную трансляцию" для The Game Awards

Церемония вручения наград Game Awards уже не за горами, она состоится уже сегодня ночью в 03:30 по московскому времени. На церемонии будут представлены такие игры, как Guilty Gear Strive и другие, и вы можете добавить в этот список The Outlast Trials от Red Barrels. В своем твиттере разработчик сообщил о "важной трансляции" на выставке: в гостиничном номере и на телевизоре будет изображен логотип корпорации Murkoff.

Муркофф - антагонист The Outlast Trials, кооперативного хоррор-экшена Red Barrels, в котором игроки объединяются, чтобы выжить в различных ужасающих клинических испытаниях. Последнее обновление добавило в игру новый уровень, "Недельные программы", новые предметы, новую мини-игру для "Комнаты сна" и многое другое. Возможно, эта трансляция если и не сообщит о сроках выхода 1.0, то, во всяком случае, даст представление о следующем обновлении.

Outlast Trials доступна для ПК через ранний доступ Steam и за первую неделю разошлась тиражом более 500 000 копий.