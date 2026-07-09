Для The Outlast Trials представили кинематографический трейлер 7 сезона Project Boneyard

Студия Red Barrels опубликовала кинематографический трейлер седьмого сезона кооперативного хоррора The Outlast Trials, получившего название Project Boneyard. Обновление станет доступно 14 июля на PC, PlayStation и Xbox.

События нового сезона развернутся в суровом испытательном комплексе, напоминающем тюремный блок, охваченный беспорядками. Игрокам предстоит пройти совершенно новое испытание (Trial), где вновь появится сержант Лиланд Койл, намеренный восстановить порядок в комплексе Sinyala Facility любыми средствами.

Помимо нового сценария, обновление добавит два новых MK-Challenge, а также значительно переработает режимы Escalation и Invasion, предложив новые механики и дополнительные испытания.

Разработчики также расширят возможности кастомизации персонажей, позволив игрокам еще гибче настраивать внешний вид своих подопытных.

Одной из главных новинок станет новый противник из категории Ex-Pop — The Biter. Подробности о его способностях пока не раскрываются, однако авторы обещают, что встреча с ним станет серьезным испытанием даже для опытных команд.

Запуск Season 7: Project Boneyard состоится 14 июля на PC, PlayStation и Xbox.