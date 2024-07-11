Для The Outlast Trials представлено крупное обновление с новым убийцей и картой

The Outlast Trials 16 июля получит первое за долгое время крупное обновление под названием Project Lupara, в котором на новой карте в доках игроков преследует убийца Франко «Бамбино» Барби, изгой дона мафии.
Впервые в трилогии The Outlast игроки столкнутся со злодеем с огнестрелом в руке. Франко вооружен обрезом, который может поразить вас на расстоянии, что делает погони еще более сложной задачей для игроков. Своих жертв Франко находит на новой карте «Доки», где происходят новые испытания.
Последнее обновление содержит нового злодея, новую карту, новый игровой режим, новую способность игрока, несколько новых испытаний, варианты сложности для игроков, переработанный подбор игроков, пользовательский интерфейс меню, ежедневные и еженедельные задания и новая внутриигровая экономика.
Знатно.
нормальные люди в такое играть не будут...
ну,а всякие фанаты Блексильвера, Куплинова... эти... эти с прихрюкиванием и гыгыгыканьем и визгами - будут..