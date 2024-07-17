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The Outlast Trials 18.05.2023
Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, Кооператив
7.5 211 оценок

Для The Outlast Trials вышло новое большое обновление: бесконечный режим, новый актив, испытания и многое другое!

bohdan2015
Новости

Новый главный актив: Франко «Дитя» Барби Проект Lupara представляет Франко «Бамбино» Барби, нового грозного главного агента; первого в своем роде, охотящегося на игроков с помощью своего любимого Lupara — обреза, который позволяет ему наносить больше урона, чем любому другому злодею Outlast Trials.

Новые испытания и МК-вызовы:

  • В безбожном мире опиаты станут религией масс. Возьмите под контроль производство наркотиков, и вы сможете убивать с беспечностью бога.
  • Правосудие, как и цивилизация, требует власти, а власть требует топлива. Носи топливо, приводи в действие суд и обеспечивай свою свободу.
  • Определение законов порождает преступность; замените учебный фильм участка на катушки Меркоффа и сделайте будущие преступления нашими собственными.
  • Новое окончательное судебное разбирательство и заключение.

Эскалационная терапия — новый бесконечный игровой режим, представленный вместе с этим обновлением:

  • Реагенты принимают участие в roguelite-игре, в которой им предстоит пройти бесконечную серию рандомизированных испытаний с вариаторами, которые заставят их выцарапать себе глаза, пока они не поддадутся перманентной смерти, которая начнет цикл заново.
  • Реагенты начнут с нуля и будут собирать свои комплекты из ограниченного набора улучшений Меркоффа.
  • Чем дольше вы сможете выживать, тем больше будет награда.

Новая установка: Баррикада

Переработка интерфейса меню игры на 3 программы и 4 уровня сложности

Появились ежедневные, еженедельные и связанные с программами задания.

Новая мини игра: тест Скрупа (для двоих)

Каталоги:

  • : Коллекция ранее доступных и новых косметических средств.Стандартный каталог «Новый Ты»
  • : Коллекция совершенно новой косметики для первого сезона.Каталог Делюкс «Проект Лупара»

Новый DLC: The Exotica Pack

Дополнительные исправления/балансировка игры/переработка валюты.

Также на игру действует скидка 33% до 22 июля:

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