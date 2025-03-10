Дорожная карта The Outlast Trials: новые события и задания

Студия Red Barrels продолжает развивать The Outlast Trials. Недавно игра отметила первую годовщину, а количество игроков превысило 3 миллиона. Теперь разработчики анонсировали обновление Under Surveillance, которое выйдет 25 марта.

В рамках нового события корпорация Муркофф разместит камеры в испытаниях. Игроки смогут пройти два MK-задания — «Похитить любовницу» и «Спрятать контрабанду», а также получить уникальные косметические предметы.

В следующем обновлении появится вторая часть события, связанная с Амелией — лидером сопротивления. Разработчики также работают над третьим сезоном, который добавит новую карту, вражеского NPC, MK-задания и режим.

The Outlast Trials доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.