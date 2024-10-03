Хакеры взломали авторов серии хорроров Outlast, похитив исходный код игр, данные банковских карт и 1,8 ТБ данных

Недоброжелательные хакеры продолжают свои изматывающие атаки на создателей видеоигр и, к сожалению, делают это весьма успешно. Перспектива взлома игровых студий выглядит сомнительно, но, тем не менее, это их не останавливает. Ещё в начале этого года от рук злоумышленников пострадала команда Insomniac Games, когда были раскрыты первые детали Marvel's Spider-Man 3. Сегодня под взлом попали авторы знаменитой хоррор-серии Outlast — студия Red Barrels. Разработчики оперативно смогли отразить атаку, однако им всё равно был нанесён непоправимый ущерб — в сеть утекло более 1,8 ТБ данных, включая конфиденциальную информацию.

Представители студии Red Barrels в социальных сетях открыто признались, что их сетевая инфраструктура была успешно атакована хакерской группировкой. Согласно последним данным, ответственность за этот инцидент взяла на себя группа Nitrogen. Как отмечают разработчики, им удалось отразить атаку и локализовать угрозу. После консультаций с экспертами по кибербезопасности и внутреннего расследования они заявили, что данные игроков не пострадали. Тем не менее, под удар попали активы самой студии.

Теперь, когда расследование завершено и инцидент безопасности локализован, мы хотим заверить вас, что наши игроки не пострадали от этого события. Удар по нашим производственным срокам был значительным. Мы сделаем всё возможное, чтобы следовать нашему плану, но, к сожалению, некоторые вещи придётся отложить. Мы поделимся более подробным обновлением по этому вопросу, как только сможем. Мы очень серьёзно относимся к этому инциденту и к безопасности информации, находящейся под нашей опекой. Столкнувшись с постоянно меняющейся киберугрозой, студия продолжит принимать соответствующие меры, руководствуясь передовыми практиками, чтобы обеспечить безопасную среду для наших сотрудников, партнёров и игроков. Мы ценим поддержку нашего невероятного сообщества, поскольку сосредоточены на будущем 'The Outlast Trials'.

— заявили в Red Barrels.

Из-за взлома было похищено в общей сложности 1,8 ТБ файлов и данных. Список украденных файлов содержит 1,5 миллиона строк и включает данные кредитных карт разработчиков, HR-материалы, сборки игр и полный исходный код как минимум для Outlast 1 и Outlast 2.

На данный момент эти данные ещё не были опубликованы в открытом доступе. Хакеры занимаются вымогательством и требуют от студии "определённую" сумму денег, иначе файлы будут обнародованы. Учитывая, как редко студии разработчиков идут на уступки злоумышленникам, хакеры могут остаться ни с чем, а в Red Barrels усилят меры безопасности.