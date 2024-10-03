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The Outlast Trials 18.05.2023
Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, Кооператив
7.5 215 оценок

Хакеры взломали авторов серии хорроров Outlast, похитив исходный код игр, данные банковских карт и 1,8 ТБ данных

Gutsz
Новости

Недоброжелательные хакеры продолжают свои изматывающие атаки на создателей видеоигр и, к сожалению, делают это весьма успешно. Перспектива взлома игровых студий выглядит сомнительно, но, тем не менее, это их не останавливает. Ещё в начале этого года от рук злоумышленников пострадала команда Insomniac Games, когда были раскрыты первые детали Marvel's Spider-Man 3. Сегодня под взлом попали авторы знаменитой хоррор-серии Outlast — студия Red Barrels. Разработчики оперативно смогли отразить атаку, однако им всё равно был нанесён непоправимый ущерб — в сеть утекло более 1,8 ТБ данных, включая конфиденциальную информацию.

Взлом Insomniac Games подтверждает активную разработку Marvel's Spider-Man 3

Представители студии Red Barrels в социальных сетях открыто признались, что их сетевая инфраструктура была успешно атакована хакерской группировкой. Согласно последним данным, ответственность за этот инцидент взяла на себя группа Nitrogen. Как отмечают разработчики, им удалось отразить атаку и локализовать угрозу. После консультаций с экспертами по кибербезопасности и внутреннего расследования они заявили, что данные игроков не пострадали. Тем не менее, под удар попали активы самой студии.

Теперь, когда расследование завершено и инцидент безопасности локализован, мы хотим заверить вас, что наши игроки не пострадали от этого события. Удар по нашим производственным срокам был значительным. Мы сделаем всё возможное, чтобы следовать нашему плану, но, к сожалению, некоторые вещи придётся отложить. Мы поделимся более подробным обновлением по этому вопросу, как только сможем. Мы очень серьёзно относимся к этому инциденту и к безопасности информации, находящейся под нашей опекой. Столкнувшись с постоянно меняющейся киберугрозой, студия продолжит принимать соответствующие меры, руководствуясь передовыми практиками, чтобы обеспечить безопасную среду для наших сотрудников, партнёров и игроков. Мы ценим поддержку нашего невероятного сообщества, поскольку сосредоточены на будущем 'The Outlast Trials'.

— заявили в Red Barrels.

Из-за взлома было похищено в общей сложности 1,8 ТБ файлов и данных. Список украденных файлов содержит 1,5 миллиона строк и включает данные кредитных карт разработчиков, HR-материалы, сборки игр и полный исходный код как минимум для Outlast 1 и Outlast 2.

На данный момент эти данные ещё не были опубликованы в открытом доступе. Хакеры занимаются вымогательством и требуют от студии "определённую" сумму денег, иначе файлы будут обнародованы. Учитывая, как редко студии разработчиков идут на уступки злоумышленникам, хакеры могут остаться ни с чем, а в Red Barrels усилят меры безопасности.

-3
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

Лучшеб юбисофт ломанули со всеми играми денувовскими

14
HellowRainbow

Юбикам и так недолго осталось

5
askazanov

Может сами, теперь страховку будут требовать!?)))

2
Pussy Can

У ТЕБЯ ЗАПЯТАЯ ЛИШНЯЯ МАМИНА ПИСАКА

-1
Хидео Козлина

Воды в заявлении налили, ничего конкретного, у политиков учатся видать

1
MadPyramus

Вот чего людям надо бояться, а не Скайнета. Чтоб ваш банковский счёт не вычистили, выкрав всю нужную инфу. В будущем до этого дойдут, главное чтоб банки успели идти в ногу со временем, и обновляли системы безопасности.

0
Pycckuu_XAKEP
Недоброжелательные хакеры продолжают свои изматывающие атаки на создателей видеоигр и, к сожалению, делают это весьма успешно.

если что, я не из таких, я такими вещами не занимаюсь)

0
tvorog8088

Смысл воровать то что и так на торрентах есть.

0
Темный-Властелин

эт другие хацкеры, они вымогают бабки

5
bohdan2015

Пусть их находят и привлекают к ответствен.

-1
SOLUS5678

Надеюсь они оправятся от ущерба.

-1
Wolfenstein

если на карточку переведу можно копию игор получить без помойки стыма ?

-5
Pastoral

Игор или Егор?

0
MarDeGra Pastoral

чел хочет себе своего собственного игоря, не нам его осуждать

0