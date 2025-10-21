Хоррор The Outlast Trials получил PVP режим "Вторжение", новые испытания, Хэллоуинское событие и многое другое!

Обновление включает в себя:
- Новый PVP режим - "Вторжение" - возьмите на себя роль Реагента или Самозванца - вторгайтесь в испытания и убивайте Реагентов. Вы идеально имитируете внешний вид реагента, участвующего в испытании. Ваша цель - уничтожить всех реагентов до того, как они закончат испытание. Этот режим является постоянным. Терапия «Вторжение» поддерживает как одиночную игру, так и группы из 2, 3 или 4 игроков. Сложность "Вторжения" меняется по мере игры: в начале будет меньше вариантов испытаний и не будет экс-попов. По мере того, как вы будете проходить "Экспериментальную терапию вторжения", в набор испытаний будет добавляться больше испытаний и будут появлятьсяе экс-попы. Самозванцев можно улучшать, как и реагентов. Посетите фармацевта Барлоу в комнате для сна, чтобы получить улучшения для вашей роли самозванца. Вместе с этим обновлением вводится Easy Anti-Cheat, чтобы бороться с потенциальными эксплойтами и читами в игре, а также стремиться к созданию честной конкурентной среды для всех игроков.
- 2 Новых МК-испытания: "Одурачьте детей" и "Исследуйте дело Минотавра"
- Новое временное событие "Гейстер 2025" - Зарабатывайте жетоны событий, выполняя испытания и задания Гейстера. Обе части мероприятия пройдут с 21 октябряпо 4 ноября.
- Новый временный каталог "Призраки"
- Внедрение избранных творений из "Конструктора испытаний" - На экране выбора терапии теперь отображаются испытания, созданные сообществом с помощью Trial Maker. Новое творение появляется каждые 24 часа.
- Новое специальное мероприятие Twitch Drops
- Новый внутриигровой магазин и Черный рынок - теперь можно приобрести эксклюзивные костюмы, наборы загружаемого контента и каталоги из прошлых событий. В честь открытия магазина каждый Реагент получит 500 монет Меркофф
- Обновленный экран каталогов
- Множество дополнений, исправлений и изменений баланса
На игру скидка 70% до 4 ноября: