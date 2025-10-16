Хоррор The Outlast Trials получит PvP-режим в духе Dead by Daylight, где друзья становятся врагами

Red Barrels готовит крупное обновление Invasion для The Outlast Trials, которое добавит в игру полноценный PvP-режим. Теперь угрозой станут не только безумные экспериментаторы и чудовища корпорации Murkoff, но и сами игроки. Обновление выйдет 21 октября, аккурат к Хэллоуину.

В новом режиме участники смогут проникать в испытания других игроков в роли Импосторов — замаскированных убийц, использующих маски из кожи своих жертв. Такие игроки смогут наблюдать за происходящим через камеры видеонаблюдения, выжидать момент и нападать с ножом, выбирая между быстрыми, но слабыми ударами и мощными, но медленными атаками. Задача — втереться в доверие к другим участникам и уничтожить их изнутри.

При этом предатели не застрахованы от опасностей: традиционные противники вроде Грантов и Матери Гуссберри по-прежнему бродят по испытаниям и могут выдать местоположение любого. Чем больше игроков в сессии, тем больше шансов, что среди них окажется убийца.

Режим Invasion будет доступен отдельно от основной кампании, позволяя игрокам выбрать — сотрудничать ради выживания или проверять крепость дружбы в условиях паранойи и страха.