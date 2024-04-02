Хоррор The Outlast Trials запретили на продажу в арабских странах

Некоторым игрокам навсегда закрыли доступ к новому кооперативному хоррору The Outlast Trials от Red Barrels, который только недавно получил полноценный релиз. Ситуация коснулась только пользователей, проживающих в арабских странах, где продажи игры официально запретили без объяснения причин. В цифровых магазинах Саудовской Аравии и других регионах The Outlast Trials уже стали подчищать страницы игры, хотя совсем недавно планировался официальный запуск.

На запрет обратило внимание игровое издание Gemansion. Как сообщается, официального распоряжения от правительства арабских стран о запрете игры не поступало. Игроки, которые успели оформить предзаказ игры, лишь получили уведомление о том, что их покупка отменена. Представители PlayStation заявили, что в скором времени оформят возврат средств в автоматическом режиме, пострадавшим пользователям не нужно будет для этого обращаться в поддержку.

Причина запрета The Outlast Trials в арабских странах остается загадкой. Разработчики из Red Barrels были уверены, что адаптировали игру для всех "чувствительных" регионов и планировали запуск игры на всех платформах. Теперь проект может лишиться достаточно большого рынка, впрочем, игры студии уже не первый раз запрещают продавать.