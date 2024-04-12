Кооперативный хоррор The Outlast Trials привлёк более 2 миллионов игроков

Разработчик Red Barrels объявил, что с момента запуска в раннем доступе The Outlast Trials завоевала внимание более 2 миллионов игроков на ПК, Xbox и PS5.
Отмечая месяц наполненного адреналином ужаса, студия запускает свое первое ограниченное по времени мероприятие «Токсический шок» вместе со специальным трейлером в знак благодарности растущему сообществу.
The Outlast Trials отмечает свой первый месяц после выхода из раннего доступа, и более 2 миллионов испытуемых. Вместе игроки отмечены бесчисленными жертвами и чрезвычайным кровопролитием: более 38 миллионов смертей и пролитой крови достаточно, чтобы погрузить Центральный парк Нью-Йорка под двухметровое море крови.
Несмотря на мрачные шансы, более 600 000 участников пробились к свободе и стали Возрожденными. Будьте готовы к тому, что будет дальше: на горизонте новые испытания и кошмарные враги, готовые проверить вашу силу невообразимыми способами.
С 16 апреля по 7 мая 2024 года в The Outlast Trials будет представлен «Токсический шок», новое царство ужаса, включающее:
- Ограниченная по времени программа «Токсический шок»: эксперимент по симбиотическому действию химически вызванной боли и необратимых повреждений.
- Новый вариатор: Токсический шок. Окружающая среда Испытания время от времени наполняется токсичным газом, нанося необратимый урон. Прячьтесь, чтобы остаться в живых.
- Новая второстепенная цель: собрать крыс — собрать всех крыс, накачанных наркотиками, в ходе испытания для анализа тканей. Выполните задачу и получите дополнительные награды.
- Завершите испытания в этой ограниченной по времени программе, чтобы получить эксклюзивные награды «Токсический шок».
- Раскройте тайны токсического шока, найдя новые документы-улики, разбросанные по Испытаниям.
Всем доброго вечера.Ребята отпишите как игра вообщем.
Да охренительная, особенно когда с друзьями играешь а не просто с рандомами
Хорошая игра, честно даже надоел тот старый outlast для разбавления впечатлений неплохая задумка